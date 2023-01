TREIA - Il furto è stato messo a segno a Chiesanuova. I proprietari erano fuori, hanno scoperto di essere stati derubati intorno alle 20 di ieri

Rubano vestiti, scarpe e profumi dopo aver frugato per tutta la casa. Il colpo è stato messo a segno ieri a Chiesanuova di Treia. I proprietari, una giovane coppia con le figlie, era fuori casa dalle 14 e quando ha fatto rientro, verso le 20, ha trovato la casa sottosopra: cassetti e armadi spalancati, oggetti e vestiti gettati per terra.

Già dal primo colpo d’occhio ai proprietari è apparso chiaro che il disordine portava la firma di qualche ladro entrato in casa approfittando della loro assenza. Qualcuno che per introdursi è passato da una finestra, quella del bagno. I malviventi hanno girato per l’abitazione, senza trovare soldi. Hanno quindi pensato di portare via altro: scarpe e vestiti firmati e anche dei profumi. Il ritorno a casa dei proprietari potrebbe averli fatti scappare senza che riuscissero a portare via anche altri oggetti.

(redazione CM)