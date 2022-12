BRAVI - Fabrizio Ciarapica si è complimentato con la squadra sia per il titolo vinto nel campionato di pallacanestro, sia per i risultati di questi anni: «Sport è inclusione, condivisone e amicizia e la vostra associazione ne è un esempio»

«Siete l’orgoglio di Civitanova», così il sindaco Fabrizio Ciarapica ha accolto, nella sala consiliare del comune, l’Anthropos, Campioni d’Italia di pallacanestro C21, per congratularsi per la vittoria e i risultati raggiunti in questi anni. Presenti anche il vicesindaco Claudio Morresi, gli assessori Barbara Capponi ed Ermanno Carassai, il delegato del Coni nella provincia di Macerata Fabio Romagnoli e una delegazione di consiglieri comunali.

Ai ragazzi e al presidente Nelio Piermattei, il sindaco ha fatto i complimenti «per i risultati strepitosi raggiunti non solo nel 2022 ma anche nel corso degli anni. Risultati che ci rendono orgogliosi di avere una bella realtà come la vostra a Civitanova. Sport è inclusione, condivisone e amicizia e la vostra associazione ne è un esempio».

Il vicesindaco Claudio Morresi ha aggiunto «Anch’io provengo dal mondo dello sport e capisco il grande lavoro che c’è dietro ad una associazione come la vostra. Grazie per quello che avete fatto, che farete e continuerete a fare». «Siete i costruttori di una visione diversa – ha detto l’assessore Barbara Capponi -, un valore aggiunto dove lo sport è stare insieme al di là del talento e delle capacità. Ci si impegna e si vince con grande orgoglio». L’assessore Carassai ha ricordato «la vicinanza dell’amministrazione all’associazione così come a tutte le realtà sportive di Civitanova», mentre Romagnoli ha sottolineato come l’Anthropos «vive lo sport come va vissuto: con obiettivi da raggiungere e una grande forza di andare sempre avanti».

«E’ stata un’esperienza bella ed emozionante – ha detto Nelio Piermattei -. Siamo un grande gruppo di ragazzi che meritiamo i risultati raggiunti. Ringrazio loro per la voglia di esserci e di crescere, e le loro famiglie per i continui sacrifici. Questo titolo è il modo migliore per concludere una stagione che, oltre a importantissimi risultati internazionali individuali dei nostri tesserati, ci aveva visto sino ad ora vincere tutti gli altri 7 titoli per società che ci avevano visto in gara, dall’atletica al calcio al nuoto: ora sono 8 su 8».

A ricevere la targa ed una borraccia il capitano Davide Moriconi insieme agli atleti Alex Cesca, Alessandro Greco, Francesco Leocata, Andrea Rebichini, Alessandro Di Giammatteo, Fabio Fuad Haddad, Emanuele Malavolta, Gianluca Marcelletti, Paolo Smerilli ed Emanuele Venuti. Quattro di loro Cesca, Greco, Rebichini e Leocata sono anche Campioni del mondo. Un riconoscimento anche per il coach Angela Gasparroni («questo è un gruppo fantastico») ed il vice Marco J. Trisciani.