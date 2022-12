EVENTI - Comincia venerdì 23 con la Tiktoker Giulia Ottorini la lunga marcia del disco theatre civitanovese verso il Capodanno. A seguire la dj Georgia Mos e il format Samba. Quasi tutto esaurito per il veglione di Capodanno. E il 2023 si apre nel segno della musica

Le feste del Donoma si tingono di musica e ospiti. Un programma di grande attrazione per giovanissimi e non solo come tappe di avvicinamento al Capodanno quando la discoteca civitanovese promette il tutto esaurito (già in fase avanzata le prenotazioni per il cenone). Ma sarà il nuovo anno quello che farà i fuochi d’artificio con tre stelle del panorama musicale in arrivo: il rapper Gue Pequeno, Bello Figo e il ritorno di Tananai.

Il cartellone delle festività al Donoma è a ritmo di musica e social: si comincia venerdì 23, con la serata dedicata ai giovani, delle scuole e non solo con la tik toker Giulia Ottorini con oltre 1 milione e mezzo di follower sul social giovanile e fidanzata del rapper Mambolosco.

La sera di Natale , il 25 duplice guest star: arriva direttamente da Doha e dai mondiali del Qatar Georgia Mos, talentuosa dj di successo italiana che si è imposta a livello internazionale e a seguire il format “Habitat” col suo mix di hip hop e reggaeton. Il 27 dicembre, in vista del Capodanno una novità: il format Samba, una cena brasiliana con musica e spettacolo nella sala ristorante del locale. Il 31 dicembre, il sound theatre torna nella sua versione food per ospitare il veglione di Capodanno: centinaia le prenotazioni già arrivate per la cena e dalla mezzanotte tutti in pista con Senorità il format residence del Donoma e del Le Gall che è un successo a colpo sicuro.

Ma è il nuovo anno quello che riserva maggiori sorprese e soddisfazioni nel cartellone artistico. La direzione di Daniele Angelini infatti ha assestato un tris di stelle che dal 5 gennaio al 14 gennaio porteranno in città centinaia di fan. Il primo asso nella manica è Gue Pequeno il 5 gennaio. Rapper e produttore discografico è tra i fondatori del club Dogo prima di darsi alla carriera solista. Sabato 7 gennaio arriva invece il rapper Bello Figo. Il famoso rapper spesso al centro dell’attenzione mediatica per i testi delle sue canzoni è cresciuto fino a vincere il disco d’oro per il brano Barbie, in cima alle vendite. E per finire in bellezza il 14 gennaio torna a Civitanova in replica Tananai. Dopo la serata di Halloween dove tanti fan del cantante sono dovuti rimanere fuori dal locale per aver raggiunto il massimo della capienza, l’artista ha deciso di consentire una nuova serata per il pubblico civitanovese. Quella del Donoma tra l’altro sarà l’ultimo concerto di Tananai prima del “ritiro” sanremese dove gareggierà nella categoria “Big”.