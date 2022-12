CIVITANOVA - Giovedì sarà l'ultimo giorno di lavoro in Comune, poi si dedicherà alle sue passioni e al volontariato

di Laura Boccanera

Giovedì aprirà per l’ultima volta la porta di Palazzo Sforza e poi alle 14 la richiuderà dietro di sè per iniziare la sua vita fuori dal “Comune”.

Va in pensione Lorenzo Zucchini, usciere del comune di Civitanova, dipendente comunale dal 2007. Gli ultimi 13 anni li ha passati ritto sotto il portico del palazzo, sempre pronto ad indicare dove si pagano le multe, dove si fa la carta d’identità, dove si ritirano i sacchetti della differenziata. Una presenza costante, sempre sorridente e di buon umore, cordiale e gioviale.

All’età di 58 anni ha raggiunto il limite per andare in pensione e dal nuovo anno inizierà a progettare la sua nuova vita. Assunto con una ditta esterna al comune nel 2007 e dall’ente nel 2009 era impiegato all’autoparco mezzi, come autista e netturbino. Nel 2013 a causa di un problema alla schiena non ha più potuto occuparsi della nettezza urbana e ha preso il posto del “mitico” Fabio Nataloni, storico usciere comunale.

«Ringrazio Cristiana Cecchetti che era nel 2013 assessore al personale e che a causa dell’assenza di Nataloni ha pensato a me che a causa di un problema di salute non potevo più lavorare sui mezzi e staccare pesi – il suo saluto -. Non ero mai stato a contatto con il pubblico e invece pare che alla fine sia andata bene – racconta Zucchini – lascio che sia l’utenza però a dirlo. Ringrazio tutti quelli che sono passati di qua, dai sindaci Erminio Marinelli e Massimo Mobili fino ad oggi. In questi 15 anni ci sono stati tanti bei momenti e non ho nulla da rimproverarmi». Ora lo aspettano le sue passioni: la caccia, la pesca, i funghi e le lunghe passeggiate. Ma non resterà lontano dall’impegno civico, presto infatti lo rivedremo in azione in qualche associazione di volontariato.