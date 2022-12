CIVITANOVA - Sindaco e giunta hanno organizzato il tradizionale brindisi per i collaboratori

di Laura Boccanera

Dopo una pausa lunga due anni è tornato il brindisi benaugurale dell’amministrazione di Civitanova assieme ai dipendenti comunali. Questa mattina alle 13 la giunta ha incontrato tutti i collaboratori comunali per un saluto prima dell’interruzione natalizia.

A prendere la parola per primo l’assessore al personale e vicesindaco Claudio Morresi che ha ricordato come in questo 2022 siano stati assunti 12 nuovi collaboratori e ulteriori 3 ne arriveranno entro la fine dell’anno: «salutiamo per primi i dipendenti assunti quest’anno – ha detto Morresi – sono 12 in tutto e tre nuovi impiegati prenderanno servizio il 30 dicembre. Per chi arriva, c’è anche chi termina il suo percorso lavorativo e a fine anno Lorenzo Zucchini, l’usciere comunale avrà raggiunto il termine per il pensionamento».

In sala consiliare oltre ai dipendenti anche alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione e Sergio Marzetti, ex consigliere, salutato da tutti con affetto e stima. A prendere la parola prima del buffet il sindaco Fabrizio Ciarapica: «Dopo due anni di distanza a causa della pandemia, ci tenevo fortemente ad organizzare di nuovo questa tradizione e finalmente siamo qui – ha riferito il primo cittadino – questi momenti di condivisione sono importanti, sono poche le occasioni per vedersi fuori dall’ufficio e scambiare momenti di vita e di umanità. Voglio ringraziarvi di persona per il prezioso lavoro che ogni giorno portate avanti con passione, dedizione e grande senso di responsabilità: un impegno da cui dipende non solo il buon funzionamento dell’ente, ma la stessa qualità dei servizi erogati alla nostra città, professionalità che in molti anche da fuori città mi riferiscono di aver ricevuto.

Certo sono stati anni difficili e il vostro lavoro è stato indispensabile e vi chiedo ancora un impegno ancor più forte in questo momento difficile per tutti. Ci attende un anno impegnativo, dove siamo chiamati a far fronte comune alla crisi economica ed energetica e a confrontarci con una città che cambia ed ha sempre più necessità e bisogni. Ma tutti insieme, non dobbiamo mai perdere di vista l’obiettivo: lavorare per rendere Civitanova più bella e più attrattiva, per offrire più servizi, disponibilità e vicinanza al cittadino. La burocrazia allontana il cittadino, ed è importante saper fornire aiuto e risolvere le questioni. L’invito è a guardare sempre avanti con speranza e fiducia. Perché al di là di tutto, l’organizzazione comunale è davvero una grande famiglia che deve essere d’esempio e di riferimento per tutti i cittadini. Una famiglia fiera ed orgogliosa di essere al servizio di questa bellissima città, in prima linea ed ogni giorno». Il sindaco ha poi posto l’attenzione sul saldo positivo tra assunzioni e cessazioni, sottolineando come tuttavia la pianta organica sia ancora in carenza, in relazione al numero della popolazione».