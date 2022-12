MACERATA - Sul posto è intervenuta la polizia locale, gli animali selvatici (fotografati mentre giravano nell'area verde) nel frattempo si sono allontanati

Incursioni di cinghiali al parco di Villa Cozza, a Macerata. Questa sera intorno alle 19,20 è stata chiamata la polizia locale perché nell’area verde del quartiere Santa Lucia qualcuno ha segnalato (e fotografato) la presenza di due cinghiali che mangiavano in mezzo al prato.

Gli agenti, impegnati in quei minuti anche in un intervento in via Bramante per un tamponamento tra quattro auto, sono entrati nel parco per controllare. I cinghiali nel frattempo si erano già allontanati.

Da qualche tempo sono diverse le segnalazioni che arrivano alla polizia locale per cinghiali che entrano nel parco.

