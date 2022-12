MACERATA - Lo scontro ha causato problemi al traffico, tra le persone soccorse anche un bambino di 8 anni. A Morrovalle incidente tra un camion e due vetture, senza feriti

Tamponamento tra quattro auto in via Bramante, a Macerata, una si allontana senza fermarsi dopo l’incidente. È successo intorno alle 18. Tre i feriti che sono stati portati in ospedale, si tratta di un uomo, di una donna e un bambino, tutti hanno riportato ferite non gravi.

Lo scontro è avvenuto in un punto che ha causato parecchi disagi al traffico perché si tratta del primo tratto, a due corsie, che dalla frazione di Piediripa sale verso l’abitato di Macerata. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state quattro vetture. Il conducente di una di queste dopo l’incidente si è allontanato senza lasciare i propri dati o prestare soccorsi. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia locale con gli agenti che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un altro incidente, sempre intorno alle 18, è avvenuto a Trodica di Morrovalle, lungo la provinciale 485, con un camion che si è scontrato con due vetture. In quel caso non ci sono stati feriti Anche lì diversi i disagi al traffico.

(redazione CM)