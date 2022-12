MACERATA - L’amministrazione comunale non ha adottato alcun provvedimento, neppure limitato a poche ore serali, di stop ai flussi veicolari come era stato sollecitato da alcuni commercianti per favorire il passeggio in sicurezza. Ordinanze sulla viabilità in vista della riapertura di San Giovanni e dei mercatini di Natale

di Mauro Giustozzi

Niente stop alle auto in centro nei prossimi due fine settimana prima del Natale. L’amministrazione comunale non ha adottato alcun provvedimento, neppure limitato a poche ore serali, di stop ai flussi veicolari in centro storico come era stato sollecitato da parte di alcuni commercianti per favorire il passeggio in sicurezza delle persone in città per fare gli acquisti per le festività (leggi l’articolo). In un primo momento era spuntata la proposta di alcuni esercenti di stoppare il flusso dei veicoli dalle ore 17 alle 20 di sabato e domenica, successivamente era circolata l’ipotesi di porre un controllo al varco di via Don Minzoni impedendo l’accesso alle auto quando il centro storico fosse risultato troppo pieno di persone.

Alla fine, invece, l’amministrazione ha optato nel non decidere alcun provvedimento in merito, probabilmente anche perché questo fine settimana è già in qualche modo segnato da una rigidità di traffico e sosta legato alle cerimonie previste per la riapertura della Collegiata di San Giovanni e poi si è arrivati praticamente alla vigilia di Natale e non avrebbe avuto senso adottare un qualsiasi provvedimento inerente la circolazione dei veicoli in centro storico.

Sono spuntati in piazza della Libertà i parcometri che presto entreranno in funzione per regolamentare la sosta a pagamento nei 21 stalli ricavati nel cuore del centro storico.

Al momento i parcometri sono solo stati montati ma non funzionano, sono ingabbiati da un telo nero e dovranno essere messi in funzione non appena verrà modificato il colore delle strisce, da bianche a blu, e saranno cambiati anche i cartelli della segnaletica verticale che ancora riportano la possibilità di sostare gratuitamente per 60 minuti in piazza della Libertà dalle 7,30 alle 23.

Bisognerà vedere se l’attivazione sarà immediata oppure rimandata a dopo il periodo delle festività natalizie. In realtà la delibera dell’amministrazione Parcaroli indicava come dal 1° novembre sarebbe scattata anche la sosta a pagamento negli stalli di piazza della Libertà che costano due euro l’ora dopo la prima mezzora di parcheggio gratuito.

Nelle scorse settimane l’assessore alla Mobilità, Laura Laviano, aveva affermato come non appena installati i parcometri sarebbe stato automatico il passaggio al regime a pagamento della sosta in piazza. Un modello di parcometro che, in un secondo momento, sarà posizionato anche nelle altre vie del capoluogo in modo che si uniformi l’intera area della sosta a pagamento con l’inserimento della targa al momento del pagamento del ticket.

Intanto la polizia locale ha emesso due ordinanze per sabato e domenica: cambierà la viabilità in occasione della riapertura della chiesa di San Giovanni prevista per sabato e dei mercatini di Natale di domenica (leggi l’articolo).

(foto Falcioni)