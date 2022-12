MACERATA - Due le ordinanze valide per sabato e domenica: ecco cosa prevedono

Riapertura della chiesa di San Giovanni a Macerata e mercatino di Natale, cambia la viabilità. La polizia locale ha infatti emesso due ordinanze.

La prima, per la riapertura della chiesa e consacrazione a cattedrale è valida per sabato e domenica. Per sabato prevede: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 12 in piazza Vittorio Veneto e via Domenico Ricci e corso della Repubblica, tratto finale escluso dall’Apu ambo i lati, eccetto veicoli portatori di handicap. Dalle 10 alle 12: via XX Settembre direzione obbligatoria diritto incrocio via Domenico Ricci; corso della Repubblica divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio con piazza Vittorio Veneto con immissione in via Padre Matteo Ricci; interruzione momentanea della circolazione veicolare in piazza Vittorio Veneto e via Domenico Ricci; via Crescimbeni tratto fino all’incrocio con via XX Settembre, senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli in uscita. i residenti della medesima via sono autorizzati a circolare contro il senso di marcia per raggiungere le rispettive pertinenze.

Domenica, divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 20 in piazza Vittorio Veneto, (su tutta la piazza), via Domenico Ricci eccetto veicoli portatori di handicap; corso della Repubblica, su tutto il corso, anche nella zona Apu, su ambo i lati; dalle 13 alle 18 piazza san Vincenzo Maria Strambi, via don Minzoni, e piazza della Libertà, nella zona A.p.u. e nella fila di stalli, verso quest’ultima, esistenti nell’area a pagamento. Dalle 16 alle 20: via XX Settembre direzione obbligatoria diritto all’ incrocio con via Domenico Ricci; corso della Repubblica, divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra, all’incrocio con piazza Vittorio Veneto con immissione in via Padre Matteo Ricci; interruzione momentanea della circolazione veicolare in piazza Vittorio Veneto e via Domenico Ricci durante la celebrazione religiosa; via Crescimbeni, tratto di strada fino all’incrocio con via XX Settembre, senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli in uscita. i residenti della medesima via sono autorizzati a circolare contro il senso di marcia per raggiungere le rispettive pertinenze;

Infine, l’ordinanza prevede la sospensione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, per il tempo necessario al passaggio in sicurezza della processione lungo il percorso piazza san Vincenzo Maria Strambi, via don Minzoni, piazza della Libertà, corso della Repubblica, piazza Vittorio Veneto.

Per quanto riguarda il mercatino di Natale invece l’ordinanza è valida per domenica. Divieto di sosta dalle 7 alle 20 in corso Cairoli ambo i lati (tratto compreso tra via Beniamino Gigli e piazza Nazario Sauro e in piazza Nazario Sauro, lato istituto bancario, su tutta l’area; divieto di transito dalle 8 alle 20 in via Moje e via della Nana, (i veicoli dei residenti di via Moje, via della Nana, via Pannelli potranno accedere sulla stessa da via Bastianelli in deroga all’area pedonale), corso Cairoli, eccetto veicoli di soccorso, polizia, veicoli necessari per l’organizzazione dell’iniziativa, quest’ultimi fino alle 10:30; apposizione della segnaletica, transennamento e barriere antintrusione alle intersezioni con via Beniamino Gigli / via Pancalducci, piazza Nazario Sauro, via Severini, via delle Moje, via della Nana; via Pancalducci, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Braccialarghe fino a via Severini, eccetto autorizzati; deviazioni del traffico sul percorso via Braccialarghe, via San Francesco, via Mattei (i veicoli diretti in centro storico e al quartiere Pace saranno indirizzati sul percorso: via Mattei, via Tucci, via Mameli, viale Trieste; via Severini, eccetto residenti con indicazione “strada senza sbocco a m 200”; direzione obbligatoria dritto in via Pancalducci a scendere in prossimità dell’intersezione con via Severini eccetto residenti; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Severini e via Pancalducci, valido per i veicoli in uscita da via Severini; direzione obbligatoria a destra all’intersezione tra via Maffeo Pantaleoni e piazza Nazario Sauro valido per i veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni che saranno convogliati verso viale Diomede Pantaleoni e all’intersezione tra via Aleandri e via Severini per i veicoli che si immettono da via Aleandri in via Severini.

Il servizio di trasporto pubblico locale e quello extraurbano saranno sospesi nelle zone interessate per tutta la durata della manifestazione e verranno regolamenti secondo quanto comunicato dalle rispettive società di trasporti.