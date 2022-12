L'AZIENDA ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito all'ambizioso traguardo

Festeggiamenti per i 20 anni dell’impresa di pulizie Buccolini. L’azienda con sede a Macerata e Urbisaglia in questi due decenni ha ampliato la propria area di competenza anche nelle province di Ancona e Fermo e ieri sera ha voluto festeggiare con dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori il traguardo raggiunto. Il titolare Gianni Buccolini ha voluto infatti condividere con tutti coloro che in questi 20 anni hanno fatto parte della grande famiglia aziendale un momento conviviale ringraziando i collaboratori che hanno dato il meglio per la crescita dell’azienda e i clienti che l’hanno scelta e continuano a sceglierla. La festa al ristorante La Foresteria all’Abbadia di Fiastra, è stata anche l’occasione per gli auguri natalizi a tutti i dipendenti.