PROMO - L'azienda con sedi a Macerata e Urbisaglia è diventata punto di riferimento nel territorio e per le province di Ancona, Fermo e Perugia. La sua capacità nel corso degli anni è stata quella di adattarsi ai continui cambiamenti del settore con nuove tecnologie e costante aggiornamento del personale

Questo è possibile non solo grazie a una lunga esperienza nel settore e presenza sul territorio, ma anche grazie alle certificazioni che abbiamo ottenuto, all’utilizzo di prodotti professionali e alla formazione continua dei nostri operatori che garantiscono sempre un servizio di eccellenza».

Negli anni, dicevamo, l’attività si è evoluta: «Negli anni ad esempio ci siamo specializzati nella pulizia delle vetrate fino a 20 metri d’altezza con il sistema ad acqua depurata e nelle pulizie industriali, di recente abbiamo investito sul 4.0 con macchinari di ultima generazione. Nel periodo Covid abbiamo sopperito alle necessità del territorio con le sanificazioni e disinfezioni degli ambienti». Ai nuovi servizi si affiancano quelli tradizionali di pulizie ordinari, straordinarie e post cantiere in contesti artigianali, industriali, sanitari ed alimentari, servizio di giardinaggio, facchinaggio interno, fornitura di materiale igienico e spedizioni veloci.

«In occasione della diversificazione delle attività – continua Gianni -è stata costituita tramite un Contratto di Rete, la Buccolini Group, con l’ampliamento ai servizi Pest-Controll. Per far fronte ai cambiamenti e alle necessità che il lavoro ci pone di fronte ho preso anche parte a Confartigianato Academy un corso di potenziamento per imprenditori artigiani».

Non manca l’attenzione al sociale. L’azienda ha dato il suo contributo alle associazioni di Macerata e Tolentino per l’acquisto di mezzi di trasporto per disabili.

«Il nostro grazie – conclude Gianni Buccolini – va ai nostri dipendenti, con i quali organizzeremo un pranzo di lavoro appena sarà possibile, ai nostri clienti e a tutti coloro che in tutti questi 20 anni e in mille modi hanno contribuito alla crescita della nostra azienda».