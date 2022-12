MACERATA - La cerimonia ha visto il coinvolgimento di Pro loco, commercianti, banda Salvadei, corale e gruppi parrocchiali, oltre alle società sportive

Un gesto semplice ma corale e simbolo di comunità. Così è stata la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero e del presepe a Villa Potenza, frazione di Macerata dove si sono dati appuntamento ieri pomeriggio associazioni e gruppi locali per salutare l’ufficiale avvio delle feste.

«E’ un momento emozionante – ha detto l’assessore Paolo Renna – ed è bello salutarlo insieme, nessuno escluso». Al suo fianco l’assessore Riccardo Sacchi: «Bene festeggiare e stare insieme ma non dimentichiamo di essere tutti parte dello stesso Comune, frazioni incluse».

Il presidente della Pro loco Giuseppe Luzi ha evidenziato il senso di unità di questo piccolo evento: «Ci sono, pur nella nostra piccola realtà, tante associazioni, tutte molto attive e questa vivacità non può che essere un bene per tutti e per la vita sociale del territorio. Saluto l’ultima nata, l’Helvia Recina Calcio che si propone proprio con un obiettivo di aggregazione e con questo spirito».

Ha ricordato Michele Gironella, il giovane morto in Perù al quale sarà intitolato il campo della frazione, il consigliere Alessandro Bini. Dopo la benedizione del parroco, don Gianfranco, e l’immancabile countdown le luci si sono accese nella piazzetta della chiesa del Santissimo Crocifisso.

Hanno allietato la cerimonia i canti delle corali e la musica della banda “Città di Macerata”. Intanto lungo le vie della frazione sono spuntate delle coccarde rosse bene auguranti. Un modo sobrio ma significativo per trasmettere lo spirito del Natale.

(redazione CM)