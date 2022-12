CIVITANOVA - Sospeso il provvedimento che disciplinava una viabilità alternativa con deviazione del traffico su corso Garibaldi e via Cavour. Stop pure alla ztl domenicale, riprenderà il 15 gennaio

Proteste per la nuova viabilità durante il mercato del sabato, il Comune sospende la sperimentazione. E’ durato appena due settimane il test per la viabilità alternativa con deviazione su corso Garibaldi e su via Cavour creando un’area pedonale davanti ai giardini.

Una prova che, a detta di alcuni commercianti, ha creato malumore e calo delle vendite e il comune corre ai riparti annullando la sperimentazione deliberata lo scorso 11 novembre. Ieri inoltre l’amministrazione comunale su disposizione del sindaco ha deciso anche di sospendere la ztl domenicale con chiusura di via duca degli Abruzzi e corso Dalmazia e vialetti per le festività natalizie. La ztl sarà riattivata da domenica 15 gennaio.