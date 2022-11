LA SPERIMENTAZIONE partirà da 26 novembre. Restano esclusi autobus e mezzi di emergenza Deviazione del traffico dal vialetto sud su corso Garibaldi e da viale Vittorio Veneto su via Cavour creando un'area pedonale tra piazza e Lido Cluana

di Laura Boccanera

Partirà dalla prossima settimana, da sabato 26 novembre, una nuova viabilità sperimentale che ha l’obiettivo di gestire in modo più efficace i flussi di traffico in entrata a Civitanova durante le ore del mercato del sabato. La misura prevede la deviazione del traffico dal vialetto sud su corso Garibaldi e per chi arriva da viale Vittorio Veneto su via Cavour, creando così un’area pedonale di attraversamento dai giardini verso il lido Cluana, tratto solitamente più congestionato a causa dei rallentamenti che si creano per l’attraversamento dei pedoni e per la carreggiata ristretta dalla presenza delle bancarelle.

La misura nasce da un atto di indirizzo della giunta dello scorso maggio quando si ipotizzò, per garantire il miglioramento della sicurezza del mercato, di migliorare la viabilità perimetrale ed evitare la congestione del traffico davanti all’attraversamento pedonale con la deviazione delle auto provenienti dal vialetto sud su corso Garibaldi. La misura tuttavia non è parsa sufficiente in quanto viale Vittorio Veneto raccoglie tutto il traffico in entrata che proviene da sud ed il flusso dei veicoli in transito resterebbe comunque notevole. Da qui la nuova proposta con l’aggiunta della deviazione del traffico di viale vittorio Veneto verso via Cavour creando di fatto una pedonalizzazione nel tratto di strada più congestionato in prossimità dell’attraversamento pedonale. Dalla nuova viabilità sono esclusi autobus urbani ed extraurbani e mezzi di soccorso ed emergenza. La sperimentazione partirà dal prossimo fine settimana, ovvero da sabato 26 novembre.