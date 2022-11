CIVITANOVA - Partita la sperimentazione con deviazione e area pedonale davanti ai giardini. Ad inficiare la prima prova il meteo, che ha tenuto lontani dal centro clienti e pendolari. Qualche protesta da parte degli automobilisti

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Partenza sotto la pioggia per la sperimentazione della nuova viabilità del sabato a Civitanova.

Questa mattina è diventato operativo il test sul traffico deciso dall’amministrazione per la giornata del mercato con deviazione della mobilità dal vialetto sud su corso Garibaldi e da viale Vittorio Veneto su via Cavour e da lì sul lungomare. Lo scopo è quello di alleggerire il traffico evitando l’imbottigliamento nei pressi dell’attraversamento pedonale dai giardini al Lido Cluana. In quel tratto infatti confluiva sia il traffico del vialetto che quello di viale Vittorio Veneto con rallentamenti dovuti al passaggio dei pedoni. Con il nuovo provvedimento si crea un’area pedonale dai giardini fino alla pescheria.

La prima prova questa mattina è stata bagnata dalla pioggia e non si sono verificati grosse problematiche dato il ridotto flusso di persone che con il tempo incerto non hanno affollato il mercato dando quindi una visione parziale sul funzionamento della sperimentazione. Ai varchi di deviazione la polizia municipale e i volontari dell’associazione nazionale carabinieri hanno gestito la viabilità invitando gli automobilisti a girare nei punti stabiliti. Qualche protesta da parte degli automobilisti ignari della novità e infastiditi dalla deviazione.

Servirà però qualche altra settimana per limare le criticità e capire se il provvedimento funziona, oggi infatti rispetto ad un normale sabato soleggiato, le presenze al mercato e al centro erano molto ridotte. Banco di prova saranno sicuramente i sabato a ridosso del Natale quando ci si aspetta un aumento considerevole di presenze.