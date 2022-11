CAMERINO - Il docente della sezione di Anatomia Umana della scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute eletto segretario generale del Gruppo Italiano per lo studio della Neuromorfologia

Nel corso del 32esimo congresso nazionale del Gruppo Italiano per lo studio della Neuromorfologia (Gisn), tenutosi a Napoli il 25 e 26 novembre scorsi, il professor Seyed Khosrow Tayebati della sezione di Anatomia Umana della scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam, è stato eletto segretario generale del Gruppo Gisn per il quadriennio 2023-2026. Il Gruppo Italiano per lo Studio della Neuromorfologia Gisn è un’associazione scientifica che ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare studi e ricerche nell’ambito della morfologia del sistema nervoso. Il segretario generale ha il compito di promuoverne e coordinarne le attività, nonché di esserne legale rappresentante. Sempre nel corso del congresso, inoltre, il dottorando Unicam Vincenzo Bellitto, appartenente alla sezione di Anatomia Umana della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, è stato premiato come giovane ricercatore presentando una ricerca dal titolo “Neuroplasticity of enteric nervous system in animal model of obesity”, ricerca che è stata realizzata anche in collaborazione con la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria del nostro Ateneo.

«Sono naturalmente molto soddisfatto – ha dichiarato il prof. Tayebati – per questo nomina, che rappresenta non soltanto una bella gratificazione personale, ma anche un importante riconoscimento per la qualità della ricerca dell’ateneo. Soddisfazione alla quale si aggiunge quella per il riconoscimento ottenuto da un nostro giovane ricercatore».