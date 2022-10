INCIDENTE intorno alle 18,30 nella zona industriale. Ferito un 40enne che è stato portato all'ospedale di Torrette

Investimento nella zona industriale di Corridonia, un 40enne portato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30 di questo pomeriggio. L’uomo si trovava in via Pausola quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, è stato investito da un’auto. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi del caso. Vista la dinamica dell’incidente il 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata alla piazzola dell’ospedale. Lì è stato portato il ferito che poi è stato trasferito all’ospedale di Torrette. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.