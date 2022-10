CIVITANOVA - Portavoce di Ciarapica nel primo mandato, riprenderà servizio a Palazzo Sforza dalla prossima settimana e si occuperà del rapporto con gli altri enti

L’ex portavoce del sindaco Fabrizio Ciarapica riprende servizio a Palazzo Sforza dal 1 novembre. Assunta come istruttore direttivo farà parte dell’ufficio alle dipendenze del sindaco e si occuperà del rapporto con gli altri enti. Torna in Comune dopo l’interruzione di fine mandato Claudia Baiocco, l’esperta di comunicazione potentina riprende servizio a tempo pieno 36 ore settimanali per il Ciarapica bis.

Claudia Baiocco, che in passato era stata capo dell’ufficio cerimoniale e degli eventi del ministro Scajola e del Ministero dello Sviluppo economico e portavoce del presidente della Provincia di Macerata Franco Capponi, era stata assunta su avviso pubblico grazie al curriculum nel corso del primo mandato Ciarapica dopo le dimissioni di Danila Leonori e aveva ricoperto il ruolo di portavoce per la comunicazione nell’ufficio di staff del sindaco occupandosi dell’organizzazione degli eventi istituzionali e della comunicazione del primo cittadino. Oltre alla Baiocco dell’ufficio di staff fanno parte anche Claudia Giulietti, confermata alla segreteria, Paola Verolini dell’ufficio comunicazione ed è prevista l’assunzione di una quarta figura che si occuperà dei social.

