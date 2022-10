PIEVE TORINA - Oggi la sentenza al tribunale di Macerata. Secondo l'accusa, che ha chiesto la condanna per tutti, sarebbero state 16 le vittime. Il giudice ha prosciolto tutti: il fatto non sussiste. In foto tre dei difensori

Maltrattamenti nella casa di riposo di Pieve Torina, assolte tutte le oss: «il fatto non sussiste». Si è chiusa così oggi al tribunale di Macerata una vicenda giudiziaria che nel 2019 aveva visto l’apertura del processo per cinque persone. All’inizio erano dieci gli imputati, due condannati in abbreviato in primo grado (poi assolti in appello), due assolti e uno prosciolto in udienza preliminare.

I fatti contestati erano avvenuti tra l’ottobre del 2013 e il 6 aprile del 2015. L’accusa contestava atteggiamenti vessatori e aggressivi verso sedici anziani ospiti della struttura. Si parlava anche di spintoni, strattoni e di non avere provveduto ad occuparsi delle necessità alimentari degli ospiti.

Sotto accusa per maltrattamenti c’erano Cristina Gabrielli, 66 anni, di Pieve Torina, Maria Antonietta Giosuè, 63, residente a Pieve Torina, Jordania Melos Dos Santos, 40, brasiliana, residente a Pieve Torina, Cristina Benedetta Baleani, 69, residente a Camerino, Ljumturija Saliji, 32, macedone, residente a Pieve Torina. Il processo si è svolto davanti al giudice Roberto Evangelisti. Il pm ha chiesto la condanna per tutte e cinque le operatrici socio sanitarie, a 2 anni e 8 mesi. Le imputate si sono sempre difese sostenendo di non avere mai maltrattato gli ospiti della casa di riposo. E alla fine sono state tutte assolte con formula piena: «perché il fatto non sussiste». Balean, Gabrielli e Giosuè sono assistite dagli avvocati Alessandro Marcolini e Roberto Gasparrini, Saliji dall’avvocato Claudio Alianello, Melos è assistito dal legale Francesco Governatori.

(Gian. Gin.)