A 23 anni dal successo con Moni Maker,

Civitanova prova a riprendersi

il Palio dei Comuni

IPPICA - L'amministrazione ha deciso di partecipare alla storica manifestazione dell'ippodromo di Montegiorgio in programma il 13 novembre. Ingaggiati il campione in carica Global Trustworthy e il fantino Alessandro Gocciadoro

Civitanova prova a vincere il Palio dei comuni dopo 23 anni dal trionfo con Moni Maker. Il comune costiero si presenta con tutte le carte in regola per vincere questa edizione del Palio dei Comuni.

La città, dopo due decenni, ha nostalgia di replicare il successo del 1999 con la cavalla americana Moni Maker, trottatrice tra le più forti di sempre che regalò il trionfo a Civitanova portando al traguardo finale i colori giallo-rossi. A fine settembre, la giunta comunale ha aderito alla manifestazione ippica organizzata dall’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, senza oneri di spesa, dunque parteciperà alla 34esima edizione del Palio dei Comuni “Sguardi Vincenti. Sequenza di emozioni 2022”, che si svolgerà il 13 novembre.

Civitanova non solo è riuscita ad aggiudicarsi il cavallo che vinse lo scorso anno il palio per Gualdo Tadino, Global Trustworthy, che fece una prestazione straordinaria, ma avrà la fortuna di avere alla conduzione il campione europeo Alessandro Gocciadoro, suo allenatore. Dietro la regia dell’ingaggio, c’è il consigliere comunale Pierpaolo Turchi, appassionato di ippica e proprietario di alcuni cavalli, che ha svolto opera di intermediazione portando a casa questo bel risultato, di cui ha dato notizia ieri al sindaco Fabrizio Ciarapica. «Civitanova ha una prestigiosa tradizione ippica e diverse volte ha partecipato al palio, ma con una sola vittoria – ha detto il consigliere Turchi – Quest’anno possiamo contare su un driver dall’eccezionale bravura che porterà sulla sua giubba i colori del nostro Comune e su un cavallo dalla genealogia regale. Chissà che non sia la volta buona per portare a casa il secondo trofeo, noi naturalmente ci speriamo».

