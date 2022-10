Progetto porto, Paglialunga non molla:

«700 posti auto sottoterra?

Vengano a spiegarcelo in commissione»

CIVITANOVA - La consigliera d'opposizione ha presentato un'interrogazione per chiedere che l'elaborato Unicam sia discusso anche con le minoranze. E replica: «La campagna elettorale è finita, ora ci si confronti, l'assessore Belletti si dovrà abituare alla mia partecipazione attiva e consapevole»

19 Ottobre 2022 - Ore 10:21 - caricamento letture

«La campagna elettorale è finita, ora ci si confronti, l’assessore Belletti si dovrà abituare alla mia partecipazione attiva e consapevole». Prosegue il botta e risposta fra la consigliera di minoranza Mirella Paglialunga e l’assessora all’Urbanistica Roberta Belletti sul mancato invito all’opposizione in occasione della presentazione di Unicam ai consiglieri di maggioranza del progetto per il porto. E l’ex candidata sindaco presenta anche un’interrogazione sulla questione del porto chiedendo la convocazione della commissione lavori pubblici per poter conoscere e visionare il progetto dell’Universita di Camerino.

«Conosco i ruoli ed i compiti che la legge mette in capo alla maggioranza ed alla minoranza – afferma la Paglialunga – e non mi interessano né giudico le agende personali degli assessori. Mi interesso e sono attenta alle agende dell’amministrazione comunale di Civitanova. L’assessore Belletti si dovrà abituare alla mia partecipazione attiva e consapevole. E la mia collaborazione ci sarà quando condividerò finalità e metodi. La campagna elettorale è finita anche per lei e per Ciarapica ed ora dobbiamo confrontarci nel merito delle questioni, valutando i risultati dell’impegno amministrativo e nel rispetto dei ruoli. In relazione alle varianti o ad altre procedure urbanistiche riferite al porto di Civitanova, l’amministrazione dovrà rispettare la legittima dialettica democratica a partire da quella che deve svilupparsi in seno alla commissione lavori pubblici di cui, peraltro, sarei anche la vicepresidente. Di questa commissione reclamo, come già detto, la convocazione anche per trattare dei “700 posti auto sottoterra” illustrati durante la presentazione del progetto solo alla maggioranza. I consiglieri di minoranza e la commissione lavori pubblici hanno questo diritto, con buona pace dell’assessora».

© RIPRODUZIONE RISERVATA