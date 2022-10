Progetto porto, Belletti a Paglialunga:

«Ha la pretesa di dettare

l’agenda della maggioranza»

CIVITANOVA - L'assessore replica alla consigliera di opposizione che aveva criticato la scelta di organizzare un incontro con Unicam a "porte chiuse": «Questa Amministrazione legittimamente si confronta a partire dal suo interno. Ovvio che poi ci sarà un tempo dedicato all’esposizione delle proposte»

«Non si è mai visto un consigliere di opposizione dettare l’agenda della maggioranza, ma la consigliera Mirella Paglialunga nel suo ultimo intervento non ci risparmia questa singolare pretesa, che va ad arricchire la serie di attacchi fuori luogo a cui ci ha abituati dall’inizio della sua discesa in campo come candidato sindaco della coalizione di sinistra». Inizia così la replica dell’assessore all’Urbanistica di Civitanova Roberta Belletti alla consigliera di opposizione, che ieri aveva accusato l’amministrazione di aver organizzato un incontro con Unicam per il progetto porto dedicato solo alla maggioranza. Per questo Paglialunga aveva anche chiesto la convocazione della Commissione consiliare e una seduta pubblica per presentare il progetto alla città.

«Questa Amministrazione, nel portare a termine i progetti che ha avviato, tra cui la riqualificazione dell’area portuale, legittimamente si confronta e continuerà a confrontarsi a partire dal suo interno – replica Belletti – Ovvio che poi ci sarà un tempo dedicato all’esposizione delle proposte, e che saranno investite le relative commissioni, lavori pubblici e urbanistica. Nella riunione di maggioranza che ho convocato come assessore all’Urbanistica, abbiamo ripreso il filo del discorso impostato questa estate con operatori e categorie e abbiamo illustrato ai consiglieri neo eletti i prospetti elaborati dall’Università, proseguendo un percorso di condivisione che porterà logicamente al confronto con la città e le altre forze politiche non appena i tempi saranno maturi. É a dir poco contraddittorio accusare la maggioranza di mancato dialogo con le opposizioni e allo stesso tempo cogliere ogni pretesto per accendere polemiche. Questo non fa che sconfessare la consigliera Paglialunga, la cui vera intenzione non è certo quella di instaurare un serio confronto e coinvolgimento con l’esecutivo, ma ottenere visibilità per il gruppo che porta il suo nome».

