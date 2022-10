Cassa integrazione alla Fratelli Guzzini,

incontro tra sindacati e direzione

«E’ stato proficuo»

RECANATI - Hanno partecipato Filctem Cgil, Femca Cisl e Rsu aziendali che però non si sbilanciano sui contenuti del confronto in attesa dell'assemblea dei lavoratori lunedì 24 ottobre

19 Ottobre 2022

di Alessandra Pierini

Cassa integrazione ordinaria per cento dipendeti su 125 alla Fratelli Guzzini Spa, i sindacati hanno incontrato, con la Rsu, la direzione dell’azienda nel pomeriggio di ieri a Recanati. In una nota, a dire il vero piuttosto criptica le sigle sindacali presenti, Filctem Cgil e Femca Cisl parlano di un «proficuo incontro» senza specificare nel dettaglio se sono stati fatti passi in avanti e se l’azienda ha rivisto la sua posizione. I sindacati attendono di incontrare le maestranze convocate in assemblea per lunedì 24 ottobre.

«Nel merito dell’incontro – scrivono i sindacati – si sono discusse e approfondite le ragioni oggettive che hanno portato la ditta al dover ricorrere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria. Le parti hanno convenuto e concordato su una serie di tutele atte a ridurre al minimo l’utilizzo della Cassa integrazione e sull’impatto economico della stessa. Contestualmente sono stati presentati una serie di investimenti e iniziative, già operanti, finalizzati alla piena ripresa al termine del periodo». La sensazione è quindi, che comunque la Cassa integrazione da domani e fino al 13 gennaio 2023 sarà confermata.

