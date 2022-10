Il mondo della sposa in un atelier:

un weekend da Agnetti

con la nuova collezione 2023

MACERATA - In via Peranzoni a Villa Potenza l'evento clou della nuova stagione wedding: sabato 22 e domenica 23 ottobre l'esposizione di una selezione delle creazioni dei brand sposa più importanti italiani e internazionali. (Articolo promoredazionale)

Una selezione dei migliori brand italiani e internazionali fra i quali scegliere, un servizio sartoria dedicato con personale a disposizione e un viaggio alla ricerca di un abito che resterà per sempre.

La giornata in cui si parte per trovare il vestito da sposa è una di quelle che vengono raccontate e descritte nei minimi particolari ad amiche e familiari. E c’è un posto, a Villa Potenza di Macerata, che è da sempre un punto di riferimento. Agnetti apre le sue porte per un weekend dedicato alla presentazione delle collezioni 2023.

Non sono in programma sfilate, ma bensì l’esposizione delle creazioni figlie dei marchi più importanti. Quelli italiani, come Nicole, e quelli internazionali: dalla Spagna (Rosa Clarà) all’America (Vera Wang) passando per la londinese Jenny Packham e per l’esotica Turchia con lo style by Tarik Ediz. L’evento per il prossimo fine settimana ideato dall’atelier, che in via Peranzoni 17/a sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 16-20 il sabato e dalle 16,30 alle 20 la domenica, si aprirà con un cocktail di benvenuto per le spose e le loro amiche e familiari.

A seguire, la possibilità di affidarsi al personale qualificato della boutique per scegliere l’abito che realizza un sogno. Insomma, è tutto pronto per i due giorni clou che aprono la stagione, che poi proseguirà nei consueti giorni e orari: lunedì dalle 16 alle 20, dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 20, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 e domenica dalle 16,30 alle 20. Info appuntamenti: 0733492394, Instagram: Agnettiwedding, Facebook: Agnettiwedding e sito web Agnetti boutique.

