Brochure riciclata, Gironacci difende la scelta

«E’ un bel lavoro ancora valido,

non abbiamo buttato soldi al vento»

CIVITANOVA - L'assessora al Turismo risponde all'interrogazione della consigliera Lavinia Bianchi che aveva sottolineato come il comune si fosse presentato alla fiera di Rimini con materiale promozionale realizzato dall'ex componente della giunta Gabellieri

15 Ottobre 2022 - Ore 13:19 - caricamento letture

Brochure turistiche con la faccia dell’ex assessore Maika Gabellieri incollata, l’attuale assessore al Turismo Manonola Gironacci si difende. «Rivendico la scelta di non aver vanificato il bel lavoro svolto e pagato dall’ente per realizzare uno strumento i cui contenuti sono ancora corretti ed attuali – spiega Gironacci – Non aver buttato al vento i soldi per la stampa delle giacenze dell’opuscolo, la cui immediata diffusione è stata impedita tra l’altro dalle restrizioni dovute alla pandemia, è a mio parere un segno di rispetto in questo momento di difficoltà economica che coinvolge tutti, i privati come gli enti pubblici. Incollare una pagina è semplicemente un modo per riutilizzare un prodotto in magazzino invece di buttarlo. Siamo certi che gli operatori presenti al TTG di Rimini siano attenti ed interessati a conoscere le bellezze che un comune può offrire e le strutture ricettive, preferendo queste informazioni al nome dell’assessore del momento o del sindaco».

La vicenda è stata al centro di un’interrogazione presentata dalla consigliera di Siamo Civitanova Lavinia Bianchi. «Il depliant non era ovviamente l’unico materiale informativo – aggiunge Gironacci – Con il poco tempo a disposizione, da quando sono stata nominata assessore, abbiamo realizzato un pieghevole con nuove foto e grafica accattivante, che l’esponente di SiAmo Civitanova preferisce non citare. Oltre alla Dmo, l’amministrazione comunale era presente nello stand di NoiMarche, con la guida turistica comunale e la nuova brochure realizzata dall’ufficio turistico. Inoltre, lo stand della Regione Marche aveva a disposizione la guida turistica di Civitanova e tutti i prodotti editoriali NoiMarche – prosegue la Gironacci – preciso inoltre che, sia la sottoscritta che l’assessore Roberta Belletti, hanno rappresentato l’amministrazione comunale sostenendo a proprio carico le spese della trasferta. Siamo soddisfatti per gli scambi che abbiamo attivato in fiera, abbiamo incontrato rappresentanti delle istituzioni, operatori e stretto rapporti proficui ed interessati con molti titolari di agenzie. Per quanto riguarda infine la convocazione della commissione, faccio presente alla consigliera Bianchi che è di competenza dello stesso presidente e non dell’assessore. Inoltre, riunire una commissione per ogni evento dell’assessorato è sinceramente una prospettiva impraticabile che rischierebbe solo di ingessare la promozione, costringendola a tempistiche non compatibili con la velocità che richiede il settore. Altra cosa sono collaborazione e confronto, che saranno sempre garantiti».

