«C’è la Gabellieri nella brochure turistica,

pagine incollate per la fiera di Rimini»

CIVITANOVA - Interrogazione di Lavinia Bianchi sul riciclo della vecchia guida della città

14 Ottobre 2022 - Ore 19:10 - caricamento letture

Alla fiera del turismo con la brochure fatta realizzare da Maika Gabellieri, ma le pagine con la foto dell’ex assessora sono state incollate. Solleva il caso Lavinia Bianchi, consigliere comunale della civica SiAmo Civitanova, che in un’interrogazione chiede di spiegare perché il Comune si sia presentato ad una delle più importanti vetrine per turismo e promozione senza materiale adeguato.

Le uniche brochure aggiornate e che illustravano i progetti per il 2023 infatti erano quelle che l’associazione Popsophia aveva fatto pervenire, mentre nessun materiale dell’assessorato era presente. La consigliera di minoranza chiede di sapere quale organizzazione si sia messa in piedi per la partecipazione alla fiera «considerato che nessuna brochure di Civitanova era presente nello spazio della Regione Marche e che nello stand di Noi Marche non c’era alcun addetto né materiale in esposizione. L’unico desk che aveva materiale – prosegue la Bianchi nell’interrogazione – era quello della Dmo con una guida della città. Il Comune parrebbe essere andato al risparmio dal momento che non ha fornito un prodotto aggiornato, ma ha riutilizzato vecchio materiale che presenta a pagina 6 e 7 le dichiarazioni del sindaco e dell’allora assessora Maika Gabellieri. Le pagine sono state attaccate con la colla per “attualizzare” la brochure». Alla fiera nei giorni scorsi erano presenti anche le assessore Roberta Belletti e Manola Gironacci: «Avevo molto apprezzato l’assessore quando disse che voleva collaborare con i consiglieri – conclude la Bianchi – ma nonostante la prima commissione sia stata nominata il 5 e si sia insediata il 15 settembre, non si è pensato di coinvolgerla nell’organizzazione, ci auguriamo che resti un caso isolato».

(l. b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA