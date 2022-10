Smaltimento delle macerie sisma:

sotto accusa Cosmari e aziende

IL PROCESSO si è aperto oggi al tribunale di Macerata. Cinque gli imputati, oltre alle ditte. Le contestazioni, a vario titolo, riguardano la presenza di amianto e quella di solfati e nitrati oltre il limite consentito

12 Ottobre 2022

di Gianluca Ginella

Indagine sullo smaltimento delle macerie del sisma, al via oggi il processo al tribunale di Macerata. Al centro della vicenda ci sono il Cosmari (perché in alcuni campioni controllati nel corso di accertamenti dei carabinieri forestali era stato trovato amianto), e alcune aziende (in questo caso si parla per lo più di materiale con presenza di solfati e nitrati superiori al limite che non potevano essere riutilizzati). Cinque persone (tra cui tre imprenditori) e cinque aziende sono sotto accusa al processo che si è aperto davanti al giudice Daniela Bellesi.

L’indagine coinvolge il Cosmari che aveva la gestione di tutte le macerie del terremoto in provincia. Sono imputati l’allora direttore generale e il delegato alla sicurezza dello stabilimento, rispettivamente Giuseppe Giampaoli, 70 anni, residente a Recanati e Massimo Procaccini, 53 anni, residente a Mogliano.

Per l’accusa non avrebbero curato una adeguata cernita dei rifiuti conferiti allo stabilimento di Tolentino. Nel corso di alcuni controlli erano stati trovati campioni di materiali contenenti amianto, questo nel 2019. Legata al Cosmari anche la posizione di una ditta, la Papa Enrico srl di Macerata.

La legale rappresentante, Michela Papa, 42 anni, di Macerata, è imputata perché nella sua azienda, appunto la Papa Enrico, erano arrivati rifiuti, dal Cosmari, contenenti amianto (due gli episodi contestati: il 13 marzo 2018 e il 14 marzo 2019). Per l’accusa non sarebbe stata fatta una adeguata cernita dei materiali arrivati dal Cosmari.

Altro imputato è Luca Resparambia, 37, di Camerino, legale rappresentante della Progeco

di Muccia. In sostanza erano stati trovati, in due occasioni (nell’aprile 2018 e nel marzo 2019) nitrati e solfati superiori al limite in campioni che erano stati analizzati. In causa viene chiamata anche l’azienda, cui viene contestata l’illegittima riutilizzazione di materiali che, per via del presunto superamento dei limiti dei parametri per i solfati e nitrati, avrebbero dovuto essere smaltiti come rifiuti.

Anche Andrea Renzi, 52, residente a Pollenza, legale rappresentante della Reical di Pollenza è finito sotto accusa perché nella sua azienda erano stati trovati, in campioni analizzati, solfati e nitrati superiori al limite. E la ditta è chiamata in causa al processo perché sarebbero stati illegittimamente riutilizzati materiali con solfati e nitrati superiori al limite e che per l’accusa dovevano essere smaltiti come rifiuti (i fatti contestati risalgono al 10 ottobre 2019).

L’accusa parla di illegittima riutilizzazione di materiali che dovevano essere smaltiti come rifiuti (sempre per la presenza di solfati e nitrati superiori al limite) anche per la ditta Papa Enrico srl e per la ditta Pesaola sas di Morrovalle.

Il Cosmari è poi imputato come azienda per non avere, dice l’accusa, predisposto una organizzazione del servizio legato alla gestione dei rifiuti del sisma in modo da isolare i rifiuti contenti amianto.

I difensori degli imputati contestano con forza le accuse. Il processo dovrà far luce sulla gestione dei rifiuti del sisma con il Cosmari che si è trovato a dover gestire una mole enorme di macerie con interi paesi demoliti. Il grosso del processo si baserà sulle consulenze dei tecnici dell’accusa e delle difese. Ad assistere gli imputati gli avvocati Vando Scheggia, Nicola Perfetti, Leonardo Filippucci, Maurizio Natali, Catia Mei, Paolo Maria Gemelli, Giuseppe Maria Giammusso, Lamberto Rossi, Paolo Sfrappini, Paolo Tartuferi e la dottoressa Maria Giulia Antognozzi Caraffa.

