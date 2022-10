Da Pardo a Buffa,

le ultime serate di Overtime

FESTIVAL - Ieri sera tutto esaurito al cinema Italia, stasera “Italia Mundial”, domani la giornata conclusiva. Questa mattina la seconda edizione dell'Aces International Video Awards, vinta dalla Regione Piemonte

8 Ottobre 2022

Pierluigi Pardo ha chiuso il venerdì di Overtime con “il bello del tifo e dello sport”. Giornalista, telecronista, conduttore, ma soprattutto uomo di sport e spettacolo a 360 gradi, da anni a Macerata il nome di Pierluigi Pardo è garanzia di sorrisi e intrattenimento di qualità. Promesse mantenute anche in questa dodicesima edizione dedicata alla bellezza, che ha visto una delle voci più amate del calcio italiano e internazionale raccontare il bello del tifo.

In un teatro cinema Italia tutto esaurito come da pronostico, il re del calciomercato Gianluca Di Marzio, lo storico volto di Sport Mediaset Monica Vanali, “bomber” Davide Moscardelli e il cantore dell’atletica italiana Franco Bragagna hanno affiancato il grande protagonista della prima serata del venerdì in un’esclusiva parata di stelle a tema sport e cultura.

Come al solito fantasia e improvvisazione al potere quando a salire sul palco è Pardo, con Marco Ardemagni di Caterpillar AM Radio2 alle prese con l’arduo compito di tenere le redini di una serata decisamente fuori dagli schemi.

Oltre che nella serata di sabato, con l’imperdibile appuntamento con Federico Buffa e la sua “Italia Mundial”, il programma di Overtime prosegue nella giornata conclusiva di domenica. Si parte alle 9 a Palazzo Buonaccorsi, che per l’occasione ospita una lezione di yoga a cura di Sibilla Laenza. Alle 10 appuntamento ai giardini Diaz con un workshop a tema parkour, mentre in contemporanea agli Antichi Forni si parla di velocità con le pattinatrici Danny Sargolini e Valentina Buccolini. A seguire la presentazione in anteprima nazionale del libro “Rata da scoprire. I valori nascosti dei cento anni di storia biancorossa”.

Stessa location, alle 12, per la presentazione di “Dov’è la vittoria? L’Italia ai Mondiali degli anni Novanta” del collettivo La Ragione di Stato, mentre alle 15 è la volta di “Alessandro Del Piero. L’ultimo atto di un campione infinito” di Alberto Galimberti, e subito dopo “Serena e Venus Williams, nel nome del padre” di Giorgia Mecca.

La cerimonia di chiusura di Overtime 2022 è affidata a Davide Moscardelli, che insieme ad Andrea Capretti e Luca Leone chiude il cerchio su un’intensa cinque giorni dedicata allo sport e ai suoi lavori, annunciando ufficialmente il tema dell’edizione 2023.

Ultime ore per visitare le mostre promosse in concomitanza con il Festival. Si tratta, nello specifico, delle immagini di Zenedia Quadrini, Mario Massini, Angela Pesci, Gianfranco Mancini, Luigino Cipriani, Miriam Quarchioni, Ernesto Scarponi e Marcello Tramandoni, proposte in chiave minimal alla Gaba Young di via Gramsci, ma anche di “DiabolikoSport”, un’autentica esplosione pop in chiave fumettistica esposte nella Gaba di piazza Vittorio Veneto in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Macerata. Quindi l’esposizione allestita agli Antichi Forni, dove il fotografo Massimo Zanconi propone lo sport in chiave sociale, in pieno stile Overtime, immortalando la passione dei ragazzi del basket in carrozzina Santo Stefano.

LA REGIONE PIEMONTE SI AGGIUDICA LA SECONDA EDIZIONE DI ACES INTERNATIONAL VIDEO AWARDS 2022 – Mattinata di confronti, progetti e riconoscimenti alla sala Cesanelli dell’arena Sferisterio di Macerata, dove è stata effettuata l’assegnazione dell’Aces International Video Awards, premio riservato ai Comuni candidati o premiati da Aces Europe in qualità di European Capital/Region/City/Town/Island/Community of Sport, patrocinato da Anci, Coni, Cip, Sport & Salute, Comune di Macerata e Ussi, con l’agenzia di stampa nazionale Prima Press in veste di Media Partner. Si tratta di un evento organizzato in collaborazione con Overtime, alla cui realizzazione ha offerto un contributo prezioso anche l’Istituto del credito sportivo.

Ha moderato il giornalista Andrea Carloni alla presenza dei rappresentati delle città o regioni candidate, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, dell’assessore comunale allo sport Riccardo Sacchi, del presidente del Coni Marche Fabio Luna, del presidente di ACES Italia e del suo vice, Vincenzo Lupattelli e Luigi Ciaralli, e il leader B2B Decathlon Italia Gianluca Sgarlata. La novità di quest’anno è stato il coinvolgimento istituzionale di respiro internazionale, con città europee e dell’America centromeridionale in prima linea nella valorizzazione dello sport a livello culturale, visto come strumento di esaltazione e promozione del territorio nell’ambito di un’esigenza avvertita in tutto il mondo.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stata la Regione Piemonte, con un video incentrato sulla volontà di continuare ad investire in strutture e formazione, in piena condivisione con la comunità sportiva regionale. «È un onore ospitare ancora una volta qui a Macerata un evento di questa portata, a testimonianza di come il Festival continui a crescere anche grazie a collaborazioni prestigiose e in grado di dare lustro al nostro cartellone eventi. L’importanza della cultura dello sport può essere espressa anche attraverso il cinema e le altre forme di cultura, con l’obiettivo di fornire uno stimolo in più a tutta la collettività» dichiara Michele Spagnuolo, direttore artistico di Overtime.

Conclusioni affidate al presidente Aces Italia, Vincenzo Lupattelli, che sottolinea come la terza edizione degli Aces International Video Awards sia già in cantiere e di come ci siano tutti i presupposti e la volontà di rinnovare il sodalizio con Overtime Festival e la città di Macerata.

