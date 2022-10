“Mezze maniche alla Overtime”,

la ricetta di Lo Cicero

in cucina e nella vita

MACERATA - L'ex campione di rugby oggi conduttore tv è stato ospite, in occasione del festival, di Maia Fucina Gourmet. Ai fornelli ha sperimentato le tipicità locali. «La cucina mi rilassa, quando giocavo avevo molti rituali che oggi mi sembrano follie. Ho studiato medicina, studio filosofia, bisogna andare in profondità nelle cose». Ha anche raccontato l'esperienza in Croce rossa a Catania

di Gabriele Censi

Andrea Lo Cicero ad Overtime Festival lascia il segno e anche una ricetta improvvisata con prodotti locali, in primis il ciauscolo. L’ex campione di rugby ora chef in tv si racconta nei locali di Maia Fucina Gourmet ospite dei fratelli Marco e Alessandro Innocente, mentre ai fornelli prepara la pasta “Overtime” così battezzatta in onore del festival in corso a Macerata. «La cucina mi rilassa, quando giocavo avevo un sacco di rituali che oggi mi sembrano follie. Ho studiato medicina, studio filosofia, ho studiato la cucina, bisogna andare in profondità nelle cose. La televisione mi permette di trasmettere qualcosa a chi mi guarda, abbattere dei muri come facevo nel ruolo di “pilone” in campo».

Un incontro stimolante, con le divagazioni di Marco Ardemagni e gli interventi dei tanti giornalisti della compagnia al seguito di Overtime, che è andato oltre il tema enogastronomico (presente anche il presidente dei sommelier marchigiani Stefano Isidori).

Lo Cicero ha ricordato anche la sua vita prima dello sport con la importante esperienza da volontario della Croce rossa nella sua Catania: «Dover intervenire in situazioni drammatiche come un regolamento di conti per mafia con tredici morti ma anche la gioia di far nascere una bambina, sono esperienze che mi hanno formato. Penso che nella vita non bisogna soffermarsi all’apparenza delle persone che possono raccontarci sempre qualcosa».

Accanto al “barone” del Gambero Rosso Channel Emanuele Francioni, giovane chef che collabora con grandi professionisti del settore, come Moreno Cedroni. Francioni ha preparato, prima delle mezze maniche di Lo Cicero, la piccola degustazione con pane di grani antichi e olio alle foglie di fico e una tartelletta con un patè di pollo, mela, cipolla e calendula.

«Se devo fare un piatto per un terzo tempo mi gioco la pasta con le sarde – ha concluso Lo Cicero – rigorosamente al dente così risparmiamo anche energia». Soddisfatti i titolari di Maia Fucina in corso Garibaldi a Macerata da anni partner del festival: «Abbiamo pensato a questo locale proprio per poter ospitare eventi come questo di oggi, per gli appassionati della cucina professionisti e amatori. Andrea Lo Cicero è un personaggio straordinario così come tutto lo staff di Overtime che ringraziamo».

