Nando Ottavi nuovo presidente dell’Assm,

«grande innovatore e legato al territorio»

TOLENTINO - Il patron della Simonelli Group di Belforte, già presidente di Confindustria Marche, è stato scelto dall'assemblea dei soci. Il sindaco Sclavi: «Volevamo un uomo che potesse mettere in moto questa macchina in maniera tecnica»

26 Settembre 2022 - Ore 21:18 - caricamento letture

di Francesca Marsili

Il nuovo presidente della Assm spa di Tolentino è Nando Ottavi, patron della Simonelli Group. La ratifica della nomina di prestigio è avvenuta questa sera durante l’assemblea dei soci: i nove comuni che fanno parte della compagine societaria rappresentati dai rispettivi sindaci. L’incarico di presidente della municipalizzata, per l’imprenditore originario di Cessapalombo, arriva a seguito delle dimissioni, lo scorso primo settembre, di Stefano Servili, medico chirurgo all’ospedale di Macerata al quale l’Asur ha revocato il nullaosta perché definito “in conflitto di interessi”.

Il 16 settembre, Ottavi, dopo l’uscita di Servili, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione dell’Assm. Indicato dal sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, in quanto comune detentore della maggioranza delle quote, come la persona più idonea per essere a capo dell’Assm, la nomina di Ottavi è stata accettata all’unanimità anche dai soci di minoranza presenti: il sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti, Massimiliano Micucci di Camporotondo e Giuseppina Feliciotti di Cessapalombo. Assenti i primi cittadini di Belforte, Camerino, Serrapetrona, Castelsantangelo e Valfornace.

«Ho indicato Nando Ottavi perché con i suoi successi professionali ha dato prova di essere un uomo con i piedi per terra, saldamente attaccato al territorio e un grande innovatore – ha commentato il sindaco Sclavi – volevamo un uomo che potesse mettere in moto questa macchina in maniera tecnica. Abbiamo colto l’opportunità di unire attorno alla sua figura un intero territorio, una sorta di Area Vasta del settore dei servizi municipalizzati che ha un respiro allargato».

Nando Ottavi, presidente e amministratore delegato di Simonelli Group, azienda leader nella produzione di macchine professionali per caffè che esporta in oltre 125 paesi nel mondo con sede a Belforte ha nel suo curriculum incarichi amministrativi e politici. Una figura che ha già prestato la sua opera in Assm dal 2007 al 2009 all’interno dell’allora Consiglio di amministrazione. Nel 2012 è stato eletto presidente di Confindustria Marche, è stato consigliere comunale e sindaco (dal 1995 al 2004) del Comune di Cessapalombo. Oltre ad aver ricoperto la carica di presidente della Comunità del parco nazionale dei Monti Sibillini e della Comunità montana di San Ginesio Monti Azzurri. A conclusione dell’Assemblea dei soci i lavori sono proseguiti con il Consiglio di amministrazione composto, appunto, dal neo presidente Ottavi, dal vicepresidente Roberto Lombardelli, Valeria Attili, Monica Martarelli e Alfredo Birrozzi in rappresentanza degli otto comuni soci di minoranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA