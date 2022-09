Tolentino, allagamenti in ospedale

«Mai come questa volta»

MALTEMPO - Interessato il magazzino di di Nefrologia e Dialisi, dove si è arrivati a circa 30 centimetri d'acqua. Diverso materiale stoccato dovrà essere buttato. Il sindaco Sclavi: «Fortunatamente non c'è nessuna interruzione del reparto. Dispiace rilevare che il tutto si è verificato per l'assenza di una modestissima manutenzione»

16 Settembre 2022 - Ore 11:17 - caricamento letture

di Francesca Marsili

La pioggia torrenziale che ha flagellato le Marche ha creato danni anche a Tolentino: allagato il magazzino del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale cittadino. Diverso il materiale sanitario stoccato che dovrà essere buttato, in particolar modo sacche di concentrato che va a produrre il liquido che, in fase di trattamento, entra in contatto col sangue del paziente.

Questa mattina, all’apertura del reparto, alle sette, gli operatori sanitari si sono accorti che c’erano circa trenta centimetri di acqua all’interno del magazzino che si trova sotto al livello della sede stradale. Acqua che arrivava a coprire anche parte della rampa di accesso al magazzino dove c’è una caditoia per far defluire l’acqua in eccesso. «Una situazione che si è verificata anche lo scorso agosto – dicono gli operatori sanitari – ma mai come questa volta».

Sono in atto le operazioni di aspirazione dell’acqua da parte della ditta incaricata, poi si procederà alla conta dei danni. Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, intervenuto per capire meglio la situazione ha dichiarato: «Fortunatamente non c’è nessuna interruzione del reparto, ma un danno al materiale sanitario in questione che è anche molto costoso. Ho subito informato l’Asur che si è immediatamente mossa per far intervenire l’impresa per aspirare l’acqua. Dispiace rilevare – sottolinea il primo cittadino – che il tutto si è verificato per l’assenza di una modestissima manutenzione: bastava pulire le caditoie e i fognini».

Sclavi anticipa che il 22 settembre avrà un incontro con la direttrice dell’Area vasta 3 Daniela Corsi per discutere dell’attuale situazione e del futuro della struttura ospedaliera di Tolentino che è in attesa di essere demolita e ricostruita. Nel lasso di tempo che intercorre tra la demolizione e la ricostruzione dell’ospedale San Salvatore di Tolentino, il reparto verrà temporaneamente delocalizzato a Camerino e Macerata. In questo momento è in atto un adeguamento i locali del primo piano dell’ospedale camerte per adibirlo a Centro di assistenza limitata di dialisi e dovrebbe essere pronto tra alcune settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA