Lastre di eternit

vicino all’ospedale

CIVITANOVA - Sono state trovate dalle guardie venatorie volontarie in località San Gaetano

12 Settembre 2022 - Ore 10:46 - caricamento letture

Due cumuli di lastre di eternit trovate dalle guardie venatorie volontarie in località San Gaetano, nelle vicinanze dell’ospedale di Civitanova. Continuano su tutto il territorio provinciale i servizi di vigilanza venatoria ed ambientale delle associazioni venatorie coordinate dalla Polizia Provinciale. Durante una di queste attività, le guardie venatorie volontarie della Federcaccia provinciale di Macerata hanno rinvenuto i due cumuli di lastre di eternit vicino ad una casa colonica disabitata da tempo. Subito è stata fatta la segnalazione alla Polizia provinciale che si è attivata per gli adempimenti di competenza. «Al fine di salvaguardare il nostro territorio – si legge in una nota firmata da Nazzareno Galassi, coordinatore provinciale delle guardie venatorie volontarie di Federcaccia . si invitano tutti i cittadini che vengono a conoscenza di questi deplorevoli abbandoni, di segnalarli al Coordinamento, contattando il 3395981898 o alla centrale della Polizia Provinciale al numero verde 800216659»

