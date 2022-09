Festa per i cento anni

di Utilia Pascucci

CAMPOROTONDO - La donna, che ha compiuto il secolo di vita l'11 maggio, è stata omaggiata ieri, al ritorno nel suo luogo di origine, dal sindaco Micucci

Camporotondo ha festeggiato ieri Utilia Pascucci, la sua nuova centenaria. La donna è nata l’11 maggio del 1922 ma solo ieri è stato possibile festeggiarla a Camporotondo dove è nata perché fino a poco fa si trovava a Roma. Utilia, per generosità e altruismo, ha saputo farsi amare e apprezzare da tutti quelli che l’hanno incontrata. Il sindaco Massimiliano Micucci le ha fatto visita portando i saluti dell’intera comunità e omaggiandola con una targa. «A chi per 100 anni ha vissuto la storia. A chi per 100 anni ha fatto la storia. A chi con la sua storia ha testimoniato la vita. Tanti auguri alla nostra centenaria Utilia Pascucci per questo ammirevole traguardo».

