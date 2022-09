Iommi decisivo a 40 anni,

Chiesanuova batte Montefano nel derby:

vittoria all’esordio in Eccellenza

ECCELLENZA - Al "Sandro Ultimi" il terzino sinistro decide la sfida e regala alla matricola i primi tre punti nel massimo campionato regionale

11 Settembre 2022 - Ore 19:35 - caricamento letture

Ha assunto i contorni della favola il debutto del Chiesanuova nel campionato di Eccellenza. Davanti ad una bella di cornice di pubblico del “Sandro Ultimi”, la matricola biancorossa piega 1-0 il Montefano nel derby che ha inaugurato il massimo torneo regionale. Un successo storico, maturato grazie a Giacomo Iommi: è del 40enne terzino sinistro la rete che regala subito tre punti ai ragazzi di Giacometti. Una partita equilibrata, con i portieri poco impegnati e fondamentalmente decisa da un episodio. Domenica prossima il Montefano di mister Mariani cercherà il riscatto in casa contro il Castelfidardo, mentre il Chiesanuova sarà ospite della corazzata Atletico Ascoli.

La cronaca. I ragazzi di mister Giacometti entrano in campo tra tamburi, striscioni, bandiere e fumogeni, schierati con il 4-2-3-1. Le novità rispetto alla Coppa sono il rientro di Iommi e il debutto in mezzo di Marengo con Morettini squalificato. I viola di Mariani invece vanno con un 4-3-3 che diventa 4-5-1, in panca l’ultimo arrivato Stampella. Cinque minuti e Sindijc (tra i migliori degli ospiti) verticalizza per capitan Bonacci, sinistro innocuo. Le squadre si annullano e mancano nell’ultimo passaggio, così non accade altro fino al 34’ quando si annota un botta e riposta con due pregevoli azioni. Prima è Bonacci ad impensierire Zoldi, quindi scambio Tittarelli-Mongiello e assist appena lungo. Al 37’ ecco il gol: Iommi riceve sul vertice dell’area in posizione da terzino destro e scarica un sinistro che è preciso nell’angolino basso del primo palo (1-0). La frazione si chiude con le proteste ospiti per un presunto tocco di mani in area.

La ripresa riserva meno spunti. Dal 60’ mister Mariani prova a rinforzare il reparto d’attacco ma l’unico brivido al 69’ è un retropassaggio di Iommi che Zoldi, bravo, riesce a deviare evitando l’autorete. Il Montefano cresce di baricentro e pressione offensiva allargando la manovra, con Mercurio a strigliare i suoi. Il Chiesanuova non lascia spazi né palla a terra né nel gioco aereo ed arriva al 95’ senza rischiare. Al triplice fischio è festa al “Sandro Ultimi”.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Zoldi, Salvucci, Iommi, Marengo (17’st Rapaccini), Lapi, Monteneri, Pasqui (29’st Farroni), Wolhein, Tittarelli, Mongiello (34’st Coppari), Giri (11’st Molinari). All. Giacometti.

MONTEFANO: Bentivogli, Monaco, E.De Luca (15’st Latini), Alla (32’st F. Camilloni), Moschetta, Mercurio, De Marco (15’st G.De Luca), Sindijc, Dell’Aquila (43’st Stampella), Palmucci (23’st Guzzini), Bonacci. All. Mariani.

ARBITRO: Gargano di Bologna

RETE: 37’ Iommi

NOTE: ammoniti: Coppari, Tittarelli, Alla, Mercurio, Sindijc. Corner 3-6. Recupero: 5′ (0’ + 5’)

