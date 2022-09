«Il nostro quartier generale

nel cuore di Macerata:

da qui portiamo eventi in tutta Italia» (Foto)

STORIA - Marcello Mancini e Sara Pagnanelli, coppia nel lavoro e nella vita, sono i fondatori di Roi Group, l'azienda che si occupa di formazione di alto livello e che ieri ha inaugurato i nuovi locali in Galleria del Commercio. Tra gli ospiti Claudio Cecchetto, produttore, dj e conduttore, Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica di kayak, ora formatrice, Giorgio Nardone, noto psicologo e psicoterapeuta, Andrea Fontana, docente, scrittore e sociologo della comunicazione, Riccardo Scandellari, giornalista, creativo e docente di marketing e comunicazione. Conferenza al cinema Italia e serata conviviale nel teatro della Filarmonica con la neo gestione affidata al Centrale

di Alessandra Pierini

Metti una sera a Macerata Claudio Cecchetto, produttore, dj e conduttore, Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica di kayak, ora formatrice e tanto altro, Giorgio Nardone, noto psicologo e psicoterapeuta, Andrea Fontana, docente, scrittore e sociologo della comunicazione e ancora Riccardo Scandellari, giornalista, creativo e docente di marketing e comunicazione e Richard Romagnoli, guru della felicità, con Alessio Carciofi, digitale detox, ma anche il noto comico Piero Massimo Macchini e con loro imprenditori, professionisti e tanti giovani in una serata tra riflessioni, confronto e mondanità.

E’ l’impresa realizzata da Roi Group, azienda di Macerata che in organizzazione di eventi è assoluta eccellenza (e ieri sera lo ha dimostrato ancora una volta) fondata da Marcello Mancini e Sara Pagnanelli dieci anni fa. La coppia, nel lavoro e nella vita, ha inventato qualcosa che prima non esisteva e non semplice da far capire: «Mia madre ancora non lo sa cosa faccio – ha scherzato Mancini sul palco- per questo ho fatto fare un video per spiegarvelo». Ha poi raccontato come l’idea sia nata dal Cirque du Soleil e dall’intenzione di trasferire quel modello al mondo del business.

L’occasione per farsi conoscere, anche a Macerata, è stata l’inaugurazione del nuovo quartier generale di Roi Group in galleria del Commercio, 6, giusto due piani sopra ai locali dell’ex Upim. Una scelta controcorrente quella di investire in centro storico spiegata con passione da Sara Pagnanelli: «Milano in tanti momenti ci ha sedotto, sarebbe stato facile trasferirsi lì. Farcela da Milano sarebbe stato scontato, farcela da qui, dalla mia città, invece è una vittoria. Molti ci chiedono come mai un’azienda smart e tecnologica come la nostra investe in centro. Credo nell’importanza di fare entrare nella narrazione delle imprese la nostra cultura. Quello che facciamo oggi è un valore che ci è dato da quello che eravamo». Assolutamente in linea con Marcello Mancini: «Da imprenditori, bisogna rischiare e pensare in maniera non ordinaria. Per un acquisto immobiliare in centro in questo momento, il coraggio ci vuole».

Dopo il taglio del nastro, tutti al cinema Italia per partecipare alla conferenza “Cambiare per crescere. Saperi, tecnologie, Mindset per progettare il futuro”. Un momento per presentare Roi Group che si compone di Performance Strategies che propone eventi business con testimonial per lo sviluppo delle competenze, Life Strategies che persegue l’obiettivo di agevolare l’equilibrio interiore e la ricerca di benessere psicofisico sempre attraverso grandi eventi e, l’ultima nata, la Roi Edizioni che fa della cultura della crescita personale e della formazione professionale il suo progetto editoriale.

Qui i collaboratori del gruppo (25 in totale) hanno raccontato come l’organizzazione di un evento nasce da un approccio scientifico da più punti di vista e attraverso un lavoro di squadra costante e continuo. Poi un assaggio dei grandi eventi che Roi Group ha proposto negli anni a Milano, a Roma ma anche ad Ascoli teatro dell’evento di beneficienza post sisma Dire Fare e rappresentata dal sindaco Marco Fioravanti. Sul palco il dibattito, ricco di spunti e di stimoli alla riflessione e al cambiamento, tra Giorgio Nardone, Josefa Idem, Andrea Fontana e Riccardo Scandellari, con la conduzione di Alvin Crescini.

Infine la convivialità. Per l’occasione ha riaperto i battenti il teatro della Filarmonica con la nuova gestione affidata al Centrale Macerata. Musica, allegria, aneddoti e storie di vita si sono intrecciate nella bellissima sala che, nella storia della città, è sempre stata location per il coronamento di eventi importanti e felici per Macerata. E la scelta di una azienda giovane, di respiro nazionale e internazionale di svilupparsi ed evolversi accanto ad un “campanile”, luogo simbolico ed evocativo come ha sottolineato Pagnanelli («I nostri corrispondenti stranieri si meravigliano di sentire le campane»), non può che essere, specialmente in questo momento, un evento felicissimo per Macerata tutta.

