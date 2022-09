Il torneo di Subbuteo diventa

“Memorial Maurizio Cavallaro”

MACERATA - Domenica 11 settembre dalle 9 alle 17 la manifestazione intitolata al preside, tra i fondatori del Club Old Lions, scomparso lo scorso aprile

«Sono passati pochi mesi dalla scomparsa prematura di uno dei personaggi più amati della nostra provincia, Maurizio Cavallaro, il preside di tante scuole primarie dell’entroterra maceratese. E’ stato, oltre che un grande insegnante, un uomo poliedrico: musico, menestrello, paroliere, maestro di scacchi, ma anche uno dei fondatori del Club Subbuteo Old Lions Macerata. Su proposta di Leonardo D’Amico, presidente del club maceratese, il classico torneo di Subbuteo di Macerata è stato dedicato a questo personaggio straordinario: “Xxxl Memorial Maurizio Cavallaro”». Con queste parole inizia la note del club del capoluogo in cui si annuncia l’evento.

Così domenica 11 settembre dalle 9 alle 17 si aprirà il torneo individuale di subbuteo: 36 partecipanti da tutta Italia, ognuno dei quali ha scelto una squadra inglese da rappresentare. «Sarà una Fa Cup (Coppa d’Inghilterra) alla maceratese. Si scontreranno Chelsea contro Bristol, Arsenal contro Woodbridge Town e Manchester City contro Cardiff City FC e tante altre sfide da sogno, in onore alla nazione che ha dato i natali a questo meraviglioso divertimento che è il subbuteo. All’evento parteciperanno anche campioni di questo gioco, come Evangelisti da Bologna, Puzella da Benevento, Milan da Verona, Cerullo da Napoli, Vagnoni e Ciabattoni da Ascoli e altri».

Il torneo è stato ideato con una formula che permette a tutti di giocare inizialmente con chiunque, poi si raggiungerà il proprio livello di preparazione per aumentare il divertimento. Più che la vittoria finale, un evento di Subbuteo è sempre un’occasione di amicizia, di convivialità, di vivere la propria passione insieme a tanti nuovi amici. L’avvenimento sarà trasmesso in diretta web nazionale dai canali You-Tube e Facebook di Yanez Subbuteo’s Life, la più importante web-tv del Subbuteo italiano, con commenti, interviste e riprese. Per info sulla sede ed orari del torneo che si svolgerà in una location privata a 4 km da Macerata, contattare Leonardo al numero 3488558931. Per chi fosse interessato a scoprire il subbuteo al di là del torneo, gli Old Lions di Macerata si ritrovano tutti i venerdì sera nella loro sede di Villa Potenza dalle 21,30. Chiunque può giocare a subbuteo senza limite di età.

