Fratelli Guzzini, festa con i dipendenti

per i 110 anni dell’azienda

Bonus benzina e energia gratuita

RECANATI - L'imprenditore Domenico Guzzini ha sottolineato, nel corso della conviviale al Nolita, il ruolo sociale dell'azienda nel territorio di riferimento ma ha anche chiesto al Governo decisioni urgenti di sostegno alle famiglie e alle imprese

26 Luglio 2022 - Ore 18:08 - caricamento letture

di Luca Patrassi

La serie di traguardi centrati nel 2022 dalla F.lli Guzzini non poteva che essere sottolineata con una festa che ha visto presenti i protagonisti, dunque i soci, i manager e gli addetti della storica azienda recanatese. Centodieci gli anni festeggiati dalla F.lli Guzzini e più o meno centodieci gli addetti ai lavori che si sono trovati all’appuntamento sulla terrazza fronte mare del ristorante Nolita di Porto Recanati. 110 anni dalla fondazione, il riconoscimento di Marchio storico ottenuto dal Ministero, produzioni sempre più sostenibili e fatturati in crescita nonostante l’aria nazionale sia diversamente esaltante.

Alla F.lli Guzzini comunque hanno deciso di tornare ad incontrarsi in presenza per raccontare cosa è accaduto, delineare le strategie e di farlo con i protagonisti della storia, i lavoratori. Dice il presidente della F.lli Guzzini Domenico Guzzini: «Le crisi le abbiamo viste e le stiamo conoscendo tutte, la crisi economica, l’ondata pandemica che persiste, la guerra, l’inflazione, la crisi climatica, il rischio di una crisi sociale, lo spettro di una possibile recessione di cui si vorrebbe non parlare. Bisogna invece parlarne e subito, occorrono provvedimenti seri a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. L’unico settore che in questo momento tira è quello del turismo, la gente in questa situazione ha voglia di evadere».

Clima nazionale, microclima recanatese un po’ migliore: «La prima cosa che abbiamo fatto, invitando tutti i nostri dipendenti alla festa, è dare loro un buono carburanti di 420 euro come atto di liberalità. Poi abbiamo preso la decisione, e la Regione sembra orientata ad accogliere la proposta, di potenziare la nostra rete di pannelli fotovoltaici ed attivare una comunità energetica con i nostri dipendenti, nel senso che il surplus di energia prodotta e non usata nello stabilimento, in particolare nei weekend quando l’azienda è chiusa, sarà destinata gratuitamente alle abitazioni dei nostri dipendenti che vivono in zona». Buone notizie dalla F.lli Guzzini e spazio alla festa al ristorante Nolita dove si sono ritrovati i soci della Flli Guzzini, diverse generazioni della famiglia di imprenditori recanatesi ed i dipendenti.

Ribalta mondiale per effetto dei social e delle foto postate sui vari profili di tutti gli intervenuti: «mi hanno chiamato dal Canada, dall’Australia…avevano visto le foto della festa» dice ora Domenico Guzzini che l’altra sera al Nolita aveva firmato un intervento dai toni (pro)positivi: «Il nostro mantra è prenderci cura del pianeta con il nostro progetto Circle, Reuse don’t Waste, che per noi significa adottare nuove culture industriali basate sul rispetto dell’ambiente. La partnership con i centri di ricerca, con le università, con il mondo del design e con aziende leader nella produzione di materiali riciclati ci hanno permesso di essere riconosciuti in un ambito internazionale come la prima azienda ad aver definito processi di re-design dei materiali plastici di seconda vita nonché i primi ad introdurre nell’ambito domestico materiali plastici bio-circular derivati da scarti di biomasse. Prova ne sia la caraffa 110 realizzata con questo nuovo materiale per festeggiare i 110 anni dalla nascita della nostra azienda dove siamo riusciti a dare prestazione, dignità e soprattutto bellezza. Recentemente l’azienda è diventata società benefit che vuol dire adottare un approccio più evoluto nel fare impresa, integrando nel nostro oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. La responsabilità sociale nei confronti dei collaboratori e delle comunità locali rappresenta un valore fondamentale che ha guidato il nostro modo di fare impresa da oltre 110 anni. Se dopo oltre cento anni siamo ancora capaci di donare bellezza alle cose e ai gesti di tutti i giorni, lo dobbiamo ai componenti della famiglia che ci hanno preceduto, ai manager, alle maestranze, ai designer, alla forza vendita, ai rivenditori e a tutti coloro che con professionalità, competenza e passione ci aiutano nella produzione di oggetti utili e funzionali. E anche alle persone che, quando scelgono un oggetto per la casa, non rinunciano a cercare un po’ di emozione e di poesia nel quotidiano».

