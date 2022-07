Manciola replica a Pierantoni:

«Parla di poltrone e dimentica

la sua al Cosmari»

CORRIDONIA - Il coordinatore di Forza Italia rispedisce le accuse al mittente dopo le dichiarazioni in consiglio dell'ex candidato sindaco

21 Luglio 2022

di Giulia Sancricca

Botta e risposta tra il consigliere di Corridonia, Manuele Pierantoni, e il partito di Forza Italia coordinato in città da Andrea Manciola.

Dopo l’intervento del consigliere di minoranza che ha toccato anche la nomina del presidente del Consiglio, Manciola rispedisce le accuse al mittente.

«Ci accusa di metodi da Prima Repubblica – dice – , come la spartizione di poteri e di poltrone, nomine che hanno cercato di accontentare tutti i partiti di centrodestra, ma forse dimentica la sua nomina come consigliere del cda del Cosmari. Come centrodestra per Corridonia – ricorda – , abbiamo ottenuto un risultato importante, attestandoci come la terza lista più votata (19,45% con 1191 voti). Forza Italia è stata una delle forze che, più di altre, ha cercato di portare avanti un progetto per il ritorno della politica dei partiti su Corridonia e per ridare una casa al proprio elettorato. Per questo, con forza ,abbiamo chiesto di presentarci con il nostro simbolo e la nostra identità».

Allora il coordinatore ricorda il suo impegno. «Sono stato nominato commissario di Forza Italia su Corridonia il 18 novembre scorso con un preciso compito: ricostruire il partito sul territorio e renderlo nuovamente protagonista nella gestione amministrativa comunale. Proprio per questo abbiamo fatto la scelta di appoggiare Giuliana Giampaoli, anche perché era la persona che ci avrebbe permesso di riportare la politica dei partiti in consiglio comunale e nell’amministrazione di Corridonia, mettendo a disposizione, al contempo, le nostre professionalità e la filiera del buon governo di centrodestra che da anni amministra la Regione, la Provincia e i Comuni più importanti».

Il coordinatore torna poi sulle nomine. «Abbiamo fatto scelte sempre scaturite da un dibattito e da una condivisione – dice Manciola – come quelle relative alle nomine, ma sempre tenendo conto delle persone, della loro professionalità e della loro esperienza. Il pensiero che il candidato al consiglio comunale sia automaticamente anche un candidato alla giunta è la cosa più sbagliata: ci aspettano cinque anni in cui dovremo dare manifestazione di capacità per dare a Corridonia quel cambiamento e il futuro che merita.

Per questo, come Forza Italia Corridonia, rispediamo al mittente le accuse di partito in cerca di poltrone, se per poltrone si intendono ruoli di potere, le poltrone che cerchiamo sono quelle che serviranno a dare un contributo ed un supporto con la nostra professionalità e competenza, sempre a beneficio della collettività».

Infine la precisazione sulla Corridonia Servizi srl. «Nulla è stato deciso – dice – dal momento che i membri del cda scadranno il prossimo anno, però pensiamo di avere le persone giuste che possono assumere incarichi e pertanto, a tempo debito, avanzeremo le nostre proposte e richieste al sindaco Giuliana Giampaoli».

