Prime scintille a Corridonia

Pierantoni: «Spartizione di poltrone»

Giampaoli: «Situazione del bilancio critica»

CORRIDONIA - Il consigliere di minoranza critica il ricorso al Tar di Chiaramoni e annuncia «Faremo opposizione costruttiva». La neo sindaca replica: «Populismo facile».

di Giulia Sancricca

Il primo consiglio comunale dell’era Giampaoli, a Corridonia, non solo ha portato all’elezione del presidente dell’assise, Umberto Spalletti, e della sua vice, Lina Agostinelli, ma è servito anche alla minoranza per accendere le prime scintille.

Manuele Pierantoni, che ha sfidato la candidata di centrodestra, non ha nascosto le sue perplessità in merito alla nomina della giunta.

«Spiace rilevare che i buoni propositi della campagna elettorale si siano velocemente vanificati – dice a Cronache Maceratesi- Dalla composizione della giunta, più che vento del cambiamento, sembra essere tornati a metodi della Prima Repubblica. Al di là del rispetto per le singole persone, notiamo che tra un assessore giovane con tessera di partito ed uno senza, è stato scelto quello con tessera di partito.

Una spartizione di poltrone ben attenta ad accontentare tutti i partiti – l’affondo – , ad eccezione di Forza Italia, a cui siamo sicuri si rimedierà con la Corridonia Servizi.

Il resto delle poltrone è stato serenamente distribuito a precedenti consiglieri di minoranza. Abbiamo proprio l’impressione di una giunta decisa ancor prima della campagna elettorale, in cui le preferenze espresse dai nostri cittadini siano servite a ben poco».

Ma il consigliere di minoranza, dopo la seduta consiliare, interviene anche sul ricorso al Tar presentato dal consigliere Pio Chiaramoni contro il Comune di Corridonia e la collega di lista Onelia Ceschini. «Inizialmente pensavamo fosse uno scherzo – commenta – , ma, in questo caso, la realtà supera la fantasia. Il consigliere Chiaramoni ha fatto ricorso avverso il risultato elettorale, al fine di essere preferito alla collega Ceschini, nell’assegnazione dello scranno consiliare. Tralasciando il fatto di non sapere che sarebbe entrato in surroga agli assessori, questa sarebbe l’unità e la compattezza della squadra che sostiene il nuovo sindaco ? – si chiede Pierantoni – Tutto questo nuoce anche all’efficienza degli uffici comunali, costretti a lavorare per rispondere alle richieste del Tar, per una vicenda che sfumerà per carenza di interesse».

In conclusione, però, il consigliere di minoranza annuncia una «opposizione seria e costruttiva, valutando tutti i contenuti proposti e votando anche a favore qualora lo riterremo opportuno e soprattutto utile per la comunità di Corridonia. La nostra non sarà un’opposizione ostativa, diversamente da quella che è stata fatta nel quinquennio precedente».

La neo sindaca Giuliana Giampaoli, insieme alla sua squadra, guarda invece al futuro puntando tutta l’attenzione sull’approvazione del bilancio di previsione che era stato motivo di scontro in campagna elettorale. «Dobbiamo prepararlo per il consiglio comunale del mese prossimo – dice a Cronache Maceratesi- . Stiamo raccogliendo tutte le informazioni ed è un documento necessario perchè altrimenti ci preclude la possibilità di progettare interventi in quanto non conosciamo la situazione che ci hanno lasciato. A prima vista, comunque, desta serie preoccupazioni.

Alcuni assessori, poi, sono già al lavoro per la manutenzione del verde e delle strade: stiamo cercando di verificare se ci sia la possibilità di partecipare a bandi per intercettare i fondi necessari. Inoltre ci siamo fatti carico dell’organizzazione degli eventi che erano già stati deliberati.

Il primo intervento per la cittadinanza – annuncia – sarà l’ampliamento degli orari di accesso agli uffici comunali senza appuntamento».

Poi la replica all’affondo di Pierantoni sul ricorso al Tar. «Dovrebbe conoscere bene le procedure – conclude – e sapere che è un diritto farlo per una persona che si è vista annullare molte preferenze. Il ricorso è partito prima che fossero nominati gli assessori e che Chaiaramoni potesse entrare in consiglio. È bello fare populismo facile – attacca Giampaoli – . Non è certo un ricorso contro Onelia Ceschini, ma un semplice riconoscimento di un proprio diritto che è finito con un nulla di fatto ed è stato ritirato».

