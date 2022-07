Cavo elettrico sulla carreggiata,

chiuso tratto di superstrada

TOLENTINO - Il problema, alle 15,30, tra le uscite ovest ed est. Stop al traffico in entrambe le direzioni

Chiuso tratto della superstrada a Tolentino a causa di un cavo elettrico caduto sulla carreggiata. Dalle 15,15 di oggi a causa di un problema che sarebbe avvenuto nel cantiere dove sono in corso dei lavori per rifare l’asfalto (un camion nello scaricare il carico avrebbe urtato un cavo elettrico), è stato chiuso il tratto (in entrambi i sensi di marcia) tra Tolentino ovest ed est. Uscita obbligatoria a Tolentino ovest e non si può imboccare la superstrada da quell’ingresso. Sul posto personale dell’Assm di Tolentino per sistemare il problema.

