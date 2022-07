«Una Academy del cinema a Villa Buonaccorsi»

POTENZA PICENA - L'annuncio dell'assessora Giorgia Latini: «Sarà riferimento per la formazione delle professionalità del mondo cinematografico»

Una «Academy del cinema e riferimento per la formazione delle professionalità del mondo cinematografico». Questo, secondo l’assessora regionale alla Cultura Giorgia Latini, è il futuro di Villa Buonaccorsi. Lo ha annunciato in post pubblicato su Facebook nel quale ha sottolineato anche il piano di valorizzazione dei giardini storici delle Marche, come quello della dimora storica potentina.

«Come assessore ho fatto una specifica richiesta in commissione Cultura per ricevere risorse per valorizzare parchi e giardini storici delle nostre Marche – sottolinea Giorgia Latini -. Il risultato vede ora oltre 600mila euro, destinati all’attività di formazione professionale per “giardinieri d’arte”, figure cardine nella gestione di parchi e giardini storici, a supporto anche delle amministrazioni locali. Il giardino all’italiana, conosciuto in tutto il mondo, è un’eccellenza nella nostra storia – conclude l’assessora -. E quello di Villa Buonaccorsi ne è uno splendido esempio: proprio il giardino della prestigiosa dimora acquisita dalla Regione, ancora integro nella sua originaria concezione, è il punto di partenza per la futura valorizzazione dell’intera struttura».

