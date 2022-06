«Zaytsev? Noi puntiamo su Gabi»

Trattative con Piacenza e Milano

per la cessione dello Zar

VOLLEY - Il dg della Lube Beppe Cormio fa il punto del mercato: «Abbiamo acconsentito alle trattative perché la nostra idea era di puntare su Gabi per ringiovanire la squadra. Con il club meneghino c’era la disponibilità a chiudere, penso che ci siano possibilità concrete. L'accordo con Isac Santos risale a gennaio. Lo abbiamo contattato subito dopo aver saputo che Simon sarebbe andato via»

13 Giugno 2022 - Ore 17:12 - caricamento letture

«Zaytsev? Abbiamo acconsentito alle trattative perché la nostra idea era di puntare su Gabi per ringiovanire la squadra. Tenere in panchina un campione che ha ancora tanto da dare come Ivan alle spalle di un ragazzo più giovane stonerebbe un po’. Ci sono stati dei dialoghi con Piacenza e Milano». Il direttore generale della Lube Beppe Cormio torna a parlare a tutto tondo dei movimenti di mercato in questa sessione estiva. In particolare sulle voci che circolano a proposito di Ivan Zaytsev. «In questo caso c’è un discorso che deve vedere felici più parti. Con il club meneghino c’era la disponibilità a chiudere l’accordo. Ovviamente, avendo Ivan un contratto in essere con la Lube, l’atleta dovrà fare le sue valutazioni economiche e, soprattutto, una scelta di vita. Per le caratteristiche di una metropoli come Milano e la versatilità del giocatore anche fuori dal campo, oltreché per la qualità del team milanese, un grande collettivo, penso che ci siano possibilità concrete. Ci vogliono i tempi tecnici, ma anche un vantaggio per Ivan, per la Lube e per Milano. Il discorso va avanti e mi auguro che finisca nel migliore dei modi per tutti».

Doveroso un ritorno sulla trattativa che ha portato all’ingaggio della stella brasiliana Isac Viana Santos come rinforzo al centro per la Lube. «Ora posso svelare che Isac Santos è stato il nostro primo acquisto, ma abbiamo voluto attendere prima di svelare questo colpo di mercato. L’accordo risale al mese di gennaio. Lo abbiamo contattato subito dopo aver saputo che Simon sarebbe andato via. Si tratta di un giocatore esperto che, però, per la prima volta viene a giocare in un club fuori dal suo paese. Con il Sada ha vinto tutto, purtroppo anche il mondiale per club 2021 a nostre spese – spiega il dg della Lube -. Si tratta di un centrale di attacco che se la cava bene pure a muro. In più è in controtendenza con i centrali moderni perché è un ottimo battitore al salto e non parlo di float. Ha una grande velocità di gambe ed è molto fisico. Ha fatto una scelta di vita per venire da noi e ha già lanciato un segnale mandando un video messaggio ai tifosi in italiano, lingua che sta studiando con entusiasmo. Per noi è importante che lo spirito biancorosso sia nel dna dei nostri atleti. Da questo punti di vista lui è perfetto».

L’addio di Simon è stato compensato da un reparto di centrali di livello. «Al centro siamo in buone mani. L’altro acquisto, Barthelemy Chinenyeze, sta disputando una grande vnl e anche pochi giorni fa contro l’Italia ha dato un saggio della sua bravura. Mi sono complimentato con lui, ma al tempo stesso l’ho “sgridato” per i muri sul nostro Mattia Bottolo – prosegue Beppe Cormio -. Quando ho detto che sarebbero serviti due giocatori per rimpiazzare Simon non era sbagliato come concetto. Sono arrivati due campioni di qualità destinati a diventare ancora più forti in un reparto che vanta già due italiani di primissimo piano come Simone Anzani, di cui tutti conosciamo il grande valore, ed Enrico Diamantini, un ragazzo eccezionale. Non frenerei l’eventuale richiesta di trasferimento di Enrico, in caso volesse giocare di più, ma saremmo tutti felici di averlo con noi per formare il reparto centrali più completo della SuperLega – conclude il dg biancorosso -. Siamo coerenti con le nostre scelte, ma con uno sguardo rivolto al futuro e con la speranza che chi ha investito molto più di noi non sia poi così lontano nella classifica al termine della stagione. Stiamo facendo nascere una squadra giovane, forte e competitiva. Mi auguro che i nostri supporter condividano il mio pensiero e continuino a restarci sempre vicino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA