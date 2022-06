“Caffè Alzheimer”

al via a San Ginesio

L'INIZIATIVA di Afam partirà il 24 gennaio: «Costituirà all’interno della comunità locale un nuovo punto di riferimento che contrasti la solitudine, lo stigma e la sofferenza»

L’Afam Alzheimer Uniti Marche inaugura il 24 giugno a San Ginesio un “Caffè Alzheimer” rivolto alle persone malate di demenza ed ai familiari. Il Caffè è stato reso possibile grazie al progetto Caffè Alzheimer Diffuso, finanziato da Fondazione Roche che con la 4a edizione del bando “Fondazione Roche per i pazienti- Accanto a chi si prende cura” persegue il suo intento di sostenere e affiancare le associazioni nel delicato compito di supportare persone malate di demenza e caregiver. Il bando ha premiato in tutto 22 progetti provenienti da tutta Italia, tra cui quello della fondazione Maratona Alzheimer, che, grazie al coinvolgimento di numerose associazioni locali tra cui appunto l’Afam, ha ottenuto un finanziamento diretto alla riapertura in presenza delle attività sospese nell’ultimo biennio e alla creazione di nuovi servizi di stampo psico-sociale rivolti alla popolazione anziana di territori in condizioni di svantaggio.

«È grazie infatti alla Fondazione Maratona Alzheimer – spiega Afam – se si potrà organizzare il Caffè Alzheimer nel Comune di San Ginesio zona colpita dal terremoto nel 2016. Il Caffè Alzheimer costituirà all’interno della comunità locale un nuovo punto di riferimento che contrasti la solitudine, lo stigma e la sofferenza che la demenza può portare all’interno delle nostre case. si svolgeranno attività di socializzazione, di formazione e di stimolazione cognitiva e si creerà un ambiente positivo, inclusivo, atto ad offrire relazioni significative e supporto, sia alla persona anziana che al familiare che se ne prende cura».

