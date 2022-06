Le Vibrazioni di piazza XX Settembre,

in migliaia per il primo live estivo

«Avete ridato vita alla musica»

CIVITANOVA - Una folla ha riempito il centro per il concerto, la prima volta in presenza dopo le restrizioni anti Covid. La band milanese ha infiammato i fan ripercorrendo tutti i suoi maggiori successi: dalla recente “Tantissimo” presentata all'ultimo festival di Sanremo alla chiusura con le famosissime “Vieni da me” e “Dedicato a te”. Il frontman Francesco Sarcina ha ringraziato il pubblico. FOTO/VIDEO

di Federico De Marco

Si torna a ballare e cantare in piazza a Civitanova. Per la prima volta dopo la pandemia il pubblico si è scatenato senza restrizioni. A lanciare la carica è stato Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. E’ stata proprio la band milanese l’ospite del primo appuntamento live dell’estate civitanovese 2022 ieri sera.

Il pubblico ha risposto “presente”, diverse migliaia di spettatori hanno infatti riempito piazza XX Settembre, dai fan più sfegatati alle famiglie. Un capannello di curiosi si era avvicinato già al sound-check pomeridiano nella speranza di incontrare la band, altri sono arrivati con larghissimo anticipo per accaparrarsi i primi posti davanti la transenna “in prima fila”. La serata è stata aperta da Briga, cantautore conosciuto per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, che ha scaldato il pubblico più giovane.

Poi è toccato a Le Vibrazioni. Sarcina e i suoi hanno ripercorso tutti i più grandi successi: dalla recente “Tantissimo” presentata all’ultimo festival di Sanremo e fino alla chiusura con le famosissime “Vieni da me” e “Dedicato a te” che hanno fatto cantare tutta la piazza.

«Grazie per tutto questo perché dà di nuovo un senso di normalità e umanità – ha gridato dal palco Francesco Sarcina – e avete ridato vita alla musica». Poi, prima di congedarsi, si presentato sul palco con l’ultima arrivata in famiglia. Aveva in braccio la piccola Yelaiah, di circa 7 mesi, che indossava evidenti cuffie antirumore.

