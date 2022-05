Il Milan vince lo Scudetto,

le immagini della festa rossonera

a Macerata e Civitanova

TRICOLORE numero 19. La gioia dei tifosi del "Diavolo" nelle nostre piazze e al Mapei Stadium. FOTO E VIDEO

22 Maggio 2022 - Ore 20:46 - caricamento letture Scudetto Milan, nella playlist festa a Macerata e Civitanova

22 maggio 2022, la doppietta di Giroud e il sigillo di Kessiè regalano al Milan il successo sul Sassuolo all’ultima giornata di campionato e il 19esimo scudetto della storia rossonera ad 11 anni dall’ultimo tricolore. Scoppia la festa al Mapei Stadium, tra i maceratesi presenti allo stadio anche l’avvocato Gabriele Cofanelli, il nostro redattore Gianluca Ginella e il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, e in tutta Italia per i tifosi del “Diavolo”, incontenibile la gioia anche in provincia. Caroselli, clacson e cori nelle piazze del Maceratese, con il capoluogo e Civitanova che si sono “tinte” di rossonero.

(foto di Fabio Falcioni e Federico De Marco)

