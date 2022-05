Finale scudetto Lube-Perugia,

alle 18 riapre il botteghino:

«All’Eurosuole Forum ci sono ancora posti»

VOLLEY - La decisione del club dopo alcune rinunce e forfait di società che avevano prenotato i posti

10 Maggio 2022 - Ore 16:25 - caricamento letture

Alcune rinunce e forfait di società che avevano prenotato i posti: sono tornati disponibili tagliandi in vari settori dell’Eurosuole Forum per gara 4 della finale scudetto tra Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia, in programma domani, mercoledì 11 maggio, alle 20,45. I biglietti saranno rimessi in vendita dalle 18 di oggi alla biglietteria del palazzetto dopo che ieri i tagliandi erano stati polverizzati in meno di due ore (leggi l’articolo).

