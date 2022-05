Lube, è caccia al tricolore:

«Vogliamo chiudere in gara 4

con il sostegno dei nostri tifosi»

FINALE SCUDETTO - Domani alle 20,45 a Civitanova la sfida contro Perugia in un Eurosuole Forum sold out. Il palleggiatore Sottile: «Dobbiamo prepararci a soffrire a tratti e a rispondere con la nostra pallavolo. Le occasioni ci saranno, dovremo essere bravi a sfruttarle»

10 Maggio 2022 - Ore 14:26 - caricamento letture

Sfumata in trasferta la prima chance per il settimo Scudetto della storia, la Lube Civitanova ha ancora due match ball a disposizione per conquistare il terzo tricolore consecutivo. Domani, mercoledì 11 maggio (ore 20.45 con diretta Rai Sport) all’Eurosuole Forum i campioni d’Italia ospiteranno in Gara4 la Sir Safety Conad Perugia (arbitrano Andrea Puecher di Padova e Massimo Florian di Treviso). A trainare gli uomini di Chicco Blengini ci sarà un intero palazzetto, con i tifosi Predators di Lube nel Cuore pronti a fornire la carica.

Avanti 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite, i cucinieri lavorano per riproporre la prontezza in ricezione e la solidità difensiva che avevano caratterizzato i primi due match di Finale, alzando il livello dai nove metri e potenziando l’aggressività. I Block Devils, che in Gara3 hanno reagito dopo essersi trovati con le spalle al muro, venderanno cara la pelle alla ricerca di un ‘mercoledì da Leon’. Ad attenderli, però, ci sarà una Lube ‘fast and furious’, con tanta voglia di chiudere i conti in casa come nel 2020/21.

L’ultima formazione degli avversari- In Gara3 di Finale Scudetto la formazione di Nikola Grbic è scesa in campo con un cambio al centro: Giannelli al palleggio per l’opposto Rychlicki, Leon e Anderson laterali, l’esperto Mengozzi ad affiancare Solé al centro, Colaci libero.

Le parole di Daniele Sottile (palleggiatore Cucine Lube Civitanova)- «In Gara3 Perugia ha alzato il livello di gioco e in alcune fasi ha saputo metterci in difficoltà in ricezione; attaccare con palla alta e muro a tre scontato non è facile. Vogliamo rifarci e chiudere in Gara4 con il sostegno dei nostri tifosi. Dobbiamo prepararci a soffrire a tratti e a rispondere con la nostra pallavolo. Le occasioni ci saranno, dovremo essere bravi a sfruttarle».

Le parole di Stefano Mengozzi (centrale della Sir Safety Conad Perugia)- «Abbiamo allungato la serie, restiamo positivi e lavoriamo per Gara4. Ci vorrà ancora una volta tutto quello che abbiamo, la versione migliore di ognuno di noi. Dovremo sfruttare ogni ora per arrivare alla partita concentrati e pronti per offrire la nostra miglior prestazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA