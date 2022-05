Gara 4 della finale Scudetto:

al palas è caccia al biglietto,

subito lunghe file (Foto)

CIVITANOVA-PERUGIA - I ticket per Lube-Sir in vendita dalle 18 di oggi al botteghino dell'Eurosuole Forum. Le info sulla prevendita. Obbligo mascherine sugli spalti

9 Maggio 2022 - Ore 17:37 - caricamento letture

AGGIORNAMENTO DELLE 18 – Subito lunghe code all’Eurosuole Forum per accaparrarsi i biglietti per gara 4 della finale scudetto fra Civitanova e Perugia, in programma mercoledì alle 20,45. Ogni persona potrà acquistare un massimo di due tagliandi alla cassa. La partita è compresa nell’abbonamento stagionale e può essere decisiva: in caso di successo biancorosso la Lube si riconfermerebbe Campione d’Italia.

***

Lube Civitanova alla ricerca della notte perfetta!.Eurosuole Forum in attesa del pubblico delle grandissime occasioni per una partita che vale un’intera stagione. La Lube, in vantaggio per 2 a 1 nella serie contro Perugia, ha il match point in casa per vincere lo scudetto.

A.S. Volley Lube comunica che la prevendita biglietti per Gara4 delle finali Scudetto contro la Sir Safety Conad Perugia prenderà il via oggi alle 18, solo al botteghino del palazzetto. Si tratta del confronto in programma mercoledì 11 maggio (ore 20.45) all’Eurosuole Forum. La formazione cuciniera insegue il settimo Scudetto della sua storia, il terzo consecutivo. Un’avventura da vivere fianco a fianco con i propri sostenitori.

Ogni persona potrà acquistare un massimo di due biglietti alla cassa. La partita è compresa nell’abbonamento stagionale.

BIGLIETTI NOMINATIVI – I ticket per i singoli match e gli abbonamenti stagionali sono nominativi e non possono essere ceduti a terzi, nemmeno a membri dello stesso nucleo familiare.

MASCHERINE – Accesso all’Eurosuole Forum consentito solo agli spettatori dotati di mascherina Ffp2 (l’unico tipo consentito di protezione delle vie respiratorie) da indossare per tutta la durata della permanenza all’interno dell’impianto. Alla fine della partita sarà vietato il contatto fra giocatori e spettatori.

VENDITA BIGLIETTI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA – Biglietti in vendita alla cassa dell’Eurosuole Forum oggi dalle ore 18 alle 19.30. In caso di ulteriore disponibilità domani, martedì 10 maggio, dalle ore 10 alle 12.30.

Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti

PREZZI BIGLIETTI

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

