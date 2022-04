L’orchestra Bruno Mugellini

porta in scena “Il Campanello”

MORROVALLE - Domani alle 21,15 serata all’opera all’auditorium San Francesco

29 Aprile 2022 - Ore 12:19

Una serata all’opera all’auditorium San Francesco di Morrovalle. Domani, sabato 30 aprile alle 21.15, l’orchestra Bruno Mugellini porta in scena “Il Campanello”, farsa di Geatano Donizetti, sotto la direzione del maestro Danilo Tarquini. «La vicenda narrata da Donizetti si svolge a Napoli – si legge nella nota del Comune -. La giovane e bella Serafina viene promessa in sposa al farmacista don Annibale Pistacchio, con gran dispetto dell’innamorato di Serafina (ricambiato), il giovane Enrico. Nonostante i tentativi di impedire il matrimonio, la cerimonia viene fissata per il giorno precedente la partenza di don Annibale per Roma, dove questi deve assolutamente recarsi per presenziare all’apertura del testamento di una sua zia defunta e dove si fermerà per più di un mese – conclude la nota -. Appreso questo fatto Enrico, con la complicità di Serafina, cerca in tutti i modi di impedire che il matrimonio venga consumato quella notte, così da guadagnar tempo per un successivo tentativo di farlo annullare». La regia dell’opera è di Nicolas Paccaloni, nel cast Davide Bartolucci (Don Annibale), Alessandro Battiato (Enrico), Laura Tomasucci (Serafina), Emily Scopini (mamma Rosa) e Sergio Pison (Spiridone). In scena ci saranno anche il coro Voci Libere Città di Morrovalle e il coro San Gregorio Magno di Magliano di Tenna. La serata ha il patrocinio del Comune. L’orchestra Mugellini è attesa a Morrovalle anche nel mese di luglio per un concerto dedicato alla musica di Ennio Morricone.

