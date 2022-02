Coppa Italia femminile alla Yfit:

4-2 alla Vis Pesaro

e secondo trofeo al cielo

CALCIO - La squadra di Macerata bissa il titolo conquistato nel 2019 grazie alla doppietta di Capponi, nel primo tempo, e ai gol di Salvucci e Cavagna, nella ripresa

28 Febbraio 2022

La Yfit Macerata vince per la seconda volta la Coppa Marche. Contro la Vis Pesaro, partita vinta per 4 a 2, è stata una bellissima giornata di sport e di calcio.

Nel primo tempo già superiori le maceratesi, che vanno due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Capponi, ma si fanno rimontare da Livi e Venerandi per il 2-2 con cui si chiude la prima parte di gara. Nella ripresa si aggiungono i gol di Salvucci e Cavagna che portano il risultato sul 4-2 per la Yfit, che alza al cielo il trofeo. Le ragazze di Marina Fiorentini e del presidente Massimiliano Avallone avevano vinto la Coppa Italia Marche anche nel 2019 (leggi l’articolo).

Il tabellino:

YFIT: Ranalli, Crispini, Di Cato, Tedeschi, Capponi, Salvucci, Fiorentini, Creti, Cavagna, Giustozzi, Romiti. A disposizione: Luca, Ruffini, Marcolini, Bernacchini, Picchio, Romagnoli, Quintabà, Quadri. Allenatrice: Marina Fiorentini.

VIS PESARO: Lisotta, Graziani, Marcucci, Lee, Mughetti, Venerandi, Crinelli, Iacchini, Fabi, Livi, Cinotti. A disposizione: Maroccini, Cinti, Cosma, Ferri, Ferrini, Gambini, Orazi, Tamburini, Tozzo. Allenatore: Vladimiro Cenerilli.

